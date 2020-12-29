В отдаленном селе Красноярского края «Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения

Село Проточное Бирилюсского района Красноярского края – удаленный населенный пункт, источником питания которого является воздушная линия 10 кВ протяженностью 64 км. Проходит она по болотисто-лесистой и труднодоступной местности, где практически отсутствует автомобильное сообщение. С декабря по март используется «зимник», а с мая по октябрь работает переправа по реке Чулым. Отсутствие постоянных автодорог и связи, отдаленность реконструируемых электросетевых объектов многократно усложняет как проведение плановых работ, так и устранение последствий технологических нарушений.

С октября по декабрь прошлого года в населенном пункте наблюдалась сложная метеорологическая обстановка – обильные снежные осадки, резкие перепады температуры (с минусовых до нуля градусов) привели к гололедообразованию на проводах воздушных линий 10 кВ. Под тяжестью мокрого снега макушки деревьев от края просеки склонялись в сторону ЛЭП, что приводило к технологическим нарушениям, не связанных с техническим состоянием линии.

Для увеличения надежности электроснабжения села Проточного энергетики провели большую работу. В декабре прошлого года в селе установили дизельный генератор мощностью 100 кВА. Затем, в рамках ремонтной программы 2020 года, специалисты провели расчистку трассы воздушной линии 10 кВ от опасных деревьев и кустарников, отрегулировали стрелы провиса провода, заменили штыревые изоляторы и установили дополнительное оборудование.

В этом году работа по повышению надежности электроснабжения сельчан была продолжена. В рамках инвестиционной программы «Красноярскэнерго» энергетики установили четыре реклоузера (сетевые вакуумные выключатели) с функцией телеуправления по радиоканалам. Они применяются в воздушных распределительных сетях в качестве коммутационного аппарата для автоматического секционирования и точечного отделения поврежденного участка сети.

«Сложность заключалась в отсутствии постоянных автомобильных дорог и связи, удаленностью данных электросетевых объектов. Установка реклоузеров позволит существенно сократить количество и длительность отключений. Наше оборудование отвечает всем требованиям концепции «Цифровая трансформация», реализуемой в энергокомпании», – поясняет директор производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» Владимир Ефименко.

Кроме того, впервые реализована передача информации о состоянии установленного оборудования и функция телеуправления по радиоканалам с конечной ретрансляцией по спутниковой связи. В течение января специалисты филиала «Красноярскэнерго» произведут окончательную настройку оборудования.

по информации «Россети Сибирь»

фото: «Россети Сибирь»