В Ачинске обнаружили признаки бешенства

Специалисты Краевой ветеринарной лаборатории исследовали головной мозг собаки в Ачинске и обнаружили признаки бешенства. Об этом рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

В настоящее время предпринимаются меры для ликвидации заболевания и определяются границы эпизоотического участка, а также меры по недопущению дальнейшего распространения бешенства.

«Проведен подворный обход неблагополучной территории с целью выявления больных животных, а также проведения мероприятий по вакцинации восприимчивых животных. Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве предполагают, что собака могла заразиться от диких животных. В этой связи местным жителям необходимо быть осторожными.

Напомним, в конце октября в Минусинске бешенная собака напала на ребенка.