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В Ачинске обнаружили признаки бешенства

Главная Общество
Красноярск
11:44 29 Декабря 2020
контроль, ачинск, в красноярском крае, животные, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты Краевой ветеринарной лаборатории исследовали головной мозг собаки в Ачинске и обнаружили признаки бешенства. Об этом рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

В настоящее время предпринимаются меры для ликвидации заболевания и определяются границы эпизоотического участка, а также меры по недопущению дальнейшего распространения бешенства.

«Проведен подворный обход неблагополучной территории с целью выявления больных животных, а также проведения мероприятий по вакцинации восприимчивых животных. Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве предполагают, что собака могла заразиться от диких животных. В этой связи местным жителям необходимо быть осторожными.

Напомним, в конце октября в Минусинске бешенная собака напала на ребенка.

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