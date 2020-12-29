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РУСАЛ оказал помощь медучреждениям Красноярска для борьбы с коронавирусной инфекцией

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Красноярск
11:15 29 Декабря 2020
общество, врачи, помощь, промышленность, в красноярске, в красноярском крае, медицина, благотворительность, врач, больница, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ оказал финансовую помощь на общую сумму более 13,6 млн рублей медучреждениям Красноярска, на базе которых развернуты госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Это очередной этап благотворительной помощи, которую компания оказывает системе здравоохранения Красноярска с начала пандемии.

Помощь направлена шести медучреждениям города – в их числе БСМП, Федеральный Сибирский научно-клиническому центр, госпиталь для ветеранов войн, межрайонная клиническая больница №20, станция скорой медицинской помощи. На полученные средства больницы закупили лекарственные препараты, маски, защитные костюмы для медиков, работающих в «красной зоне». Только в декабре общая сумма финансовой помощи со стороны РУСАЛа больницам превысила 13, 6 млн рублей.

РУСАЛ оказал помощь медучреждениям Красноярска для борьбы с коронавирусной инфекцией

Дополнительно Красноярская краевая клиническая больница получила аппарат искусственной вентиляции легких и мультипараметровый монитор пациента стоимостью 2,7 млн рублей. Сегодня новая медтехника была доставлена в красную зону для спасения жизни и здоровья больных коронавирусом.

По словам главного врача Красноярской краевой клинической больницы Егора Корчагина, помощь по-прежнему актуальна для медиков.

Компания РУСАЛ помогает нам с начала пандемии, это и поставки одноразовых масок, других средств индивидуальной защиты, и аппарат ИВЛ с прикроватным монитором. Для нас очень важен резерв дыхательного оборудования, следящего оборудования, цена этой помощи – чья-то спасенная жизнь, – отметил Егор Корчагин.

Отметим, ранее КрАЗ передавал в Красноярскую краевую клиническую больницу 1 млн масок и 90 тысяч защитных костюмов. Кроме этого, во время первой волны пандемии завод взял на себя обязательства по ежедневному обеспечению трехразовым полноценным питанием экипажей скорой помощи, которые оказывали экстренную медицинскую помощь красноярцам с коронавирусом.

Также РУСАЛ выступил инвестором строительства медицинских центров в Ачинске и Богучанском районе, которые открыли губернатор региона Александр Усс и сибирский промышленник Олег Дерипаска Медучреждения построены в течение полугода, они оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием. В Ачинске прием пациентов ведется с 1 декабря, медцентр в Богучанском районе начал свою работу на прошлой неделе.

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