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В Красноярске сохраняется повышенный спрос на отогрев автомобилей

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Красноярск
11:05 29 Декабря 2020
сервис, похолодание, мороз, в красноярске, морозы, услуги, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В связи с сохраняющимися морозами в краевом центре четвертый день сохраняется повышенный спрос на услуги по отогреву автомобилей. Одним из самых популярных запросов в поисковиках значится «отогрев авто Красноярск». Высокий спрос закономерно повлек за собой рост цены.

Так, в середине последнего месяца уходящего года компании и самозанятые граждане предлагали за свои услуги от 1000 до 1500 рублей, то теперь средняя цена отогрева колеблется в районе 2500 рублей.

Кроме того, в отдельно взятых случаях представители автомобильного сервиса могут брать до 5 тысяч рублей. В настоящее время ожидание приезда специалистов на место составляет от 2 до 5 часов.   

Фото: drom.ru

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