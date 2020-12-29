В Красноярске сохраняется повышенный спрос на отогрев автомобилей

В связи с сохраняющимися морозами в краевом центре четвертый день сохраняется повышенный спрос на услуги по отогреву автомобилей. Одним из самых популярных запросов в поисковиках значится «отогрев авто Красноярск». Высокий спрос закономерно повлек за собой рост цены.

Так, в середине последнего месяца уходящего года компании и самозанятые граждане предлагали за свои услуги от 1000 до 1500 рублей, то теперь средняя цена отогрева колеблется в районе 2500 рублей.

Кроме того, в отдельно взятых случаях представители автомобильного сервиса могут брать до 5 тысяч рублей. В настоящее время ожидание приезда специалистов на место составляет от 2 до 5 часов.

Фото: drom.ru