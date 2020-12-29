Петр Пимашков: В условиях пандемии особенно важно дарить нашим детям новогоднюю атмосферу

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Петр Пимашков накануне поздравил воспитанников «Сосновоборского детского дома» с Новым годом.

Новый год – самый яркий и любимый праздник для всех, а для детей особенно.

Воспитанникам «Сосновоборского детского дома» под Новый год провели праздничную программу и подарили новогодние подарки Дед Мороз и Снегурочка.

В условиях пандемии и ограничении проведения массовых мероприятий, особенно важно дарить детям новогоднюю атмосферу, душевное тепло, заботу и сделать всё, чтобы у каждого ребёнка был веселый праздник с сюрпризами и подарками, уверен депутат.

«Хочу выразить слова благодарности директору сосновоборского детского Светлане Владимировне Филькиной, всему педагогическому и медицинскому персоналу. Всем тем, кто делает жизнь воспитанников лучше и окружает их поистине материнской заботой. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья и успехов» - сказал парламентарий.

По материалам регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: "Единая Россия"