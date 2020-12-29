На телеканале «Пятница» вышел выпуск «Орла и решки» про Красноярск

На федеральном развлекательном телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск трэвел-шоу «Орел и решка», который был посвящен краевой столице.

Напомним, его снимали месяц назад, в конце ноября.

В Красноярск приехала съемочная группа с ведущими Тимуром Родригезом и Региной Тодоренко. Согласно правилам программы ведущие путем подкидывания монетки определяют, кто проведет уик-энд с неограниченной «золотой» картой, а кто будет довольствоваться 100 долларами.

На этот раз Тодоренко отправилась изучать Красноярск «по-богатому». Она посетила ресторан «Тунгуска», покаталась на собачьих упряжках в поселке Усть-Мана, посетила баню в Дрокино, а также покаталась на горных лыжах в фан-парке «Бобровый Лог» и научилась играть в керлинг. Родригез в свою очередь посетил национальный парк «Красноярские Столбы», Театральную площадь и Органный зал.

Известные телеведущие отметили, что в Красноярске много развлечений в городской черте и назвали краевую столицу «снежной сказкой». В конце выпуска ведущие спрятали бутылку со 100 долларами на острове Отдыха, куда сразу после выпуска отправились горожане на поиски, несмотря на сильные морозы.