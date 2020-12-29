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Здание бывшего стриптиз-клуба выставили на продажу

Главная Общество
Красноярск
08:59 29 Декабря 2020
недвижимость, экономика, бизнес, в красноярске, ресторанный_бизнес, продажа, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Здание по адресу Ломоносова,7, в котором ранее располагался стриптиз-клуб «Элит Клуб Олег» выставлено на продажу. Собственники нежилого помещения оценили его в 370 миллионов. Стоимость квадрата – 187 тысяч рублей. Отметим, что впервые его пытались продать 5 лет назад, тогда в 2015 году стоимость здания была оценена в 670 миллионов рублей, однако реализовать на рынке недвижимости некогда популярный клуб у собственников не получилось.

В описании говорится, что здание построено в 1974 году и в нем должен был быть расположен банк. Сейчас подвальное помещение обустроено под ночной клуб, на первом этаже – ресторан, а на втором подготовлены площади под офисы. Третий и четвертый этажи вмещают в себя гостиницу и сауну. На самом высоком есть фитнес-зал с выходом на крышу.

В настоящее время площади частично сдаются в аренду.

 

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