С 11 января школьники Красноярского края вернутся в классы

Красноярские школы получили рекомендацию возобновить очный процесс обучения школьников с 11 января, сразу же после завершения новогодних каникул. Об этом сообщила министр образования Красноярского края Светлана Маковская на селекторном совещании с руководителями муниципальных департаментов образования.

Отметим, что с 30 декабря по 10 января красноярские школьники официально будут находиться на каникулах, однако уже с 11 января школам рекомендовано возобновить очный учебный процесс, так как по мнению министра текущая эпидемиологическая ситуация это позволяет сделать

«Личный контакт ученика с учителем — важнейший элемент образования и особенно воспитания, ведь школа является социальным институтом. Поэтому, после каникул мы рекомендуем организовать учебный процесс для всех учеников в стандартном формате, но с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности», – сообщила Маковская

Напомним, в настоящее время около 70% школ региона продолжают очное обучение для всех учеников. В муниципалитетах, где зарегистрировано большое количество заболевших COVID-19 в классах учатся только младшеклассники, и выпускные 9 и 11 классы. Кроме того, в краевом центре школьникам разрешили не посещать занятия из-за сильных морозов, установившихся в крае.