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На Богучанской ГЭС утверждена обновленная «Экологическая политика»

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Красноярск
09:29 28 Декабря 2020
энергетика, богучаны, в красноярском крае, гэс, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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На Богучанской ГЭС введена в действие «Экологическая политика», которая заменит аналогичный документ, применявшийся с ноября 2018 года. Новый документ учитывает изменения в федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в «Экологической политике» ПАО «РусГидро». Экологическая политика АО «Богучанская ГЭС» продолжает и развивает принципы информационной открытости и ведение диалога с заинтересованными сторонами – в том числе размещение информации в открытом годовом отчете, наличие системы обращений граждан и ответов на них.

Целью «Экологической политики» Богучанской ГЭС является повышение уровня экологической безопасности объекта гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной среды для всех поколений. Деятельность Богучанской ГЭС соответствует законодательным и другим обязательным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды. К основным принципам работы станции относится энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии; снижение возможного негативного воздействия на окружающую среду и приоритет мероприятий, направленных на предотвращение такого воздействия. Станция регулярно обновляет и исполняет планы экологизации производства и проведения экологических экспертиз.

Богучанская ГЭС ориентируется на применение передовых международных и отечественных научных достижений и инновационных технических решений, технологий и практик в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Для достижения поставленных целей предприятие планирует наращивать усилия по рациональному использованию водных объектов, сокращению сверхнормативных отходов производства и выбросов в атмосферу, сохранению биологического разнообразия. Специалисты Богучанской ГЭС продолжат выработку предложений по совершенствованию нормативно-технической документации, разработку технических регламентов и стандартов.

Богучанская ГЭС – надежный и высокоэффективный источник экологически чистой энергии, производимой с использованием возобновляемого ресурса. С момента пуска первых агрегатов в 2012 году станция поставила потребителям более 100 млрд кВт·ч. В 2020 году АО «Богучанская ГЭС» в рамках «Экологической политики» компании и в соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биоресурсов организовала выпуск в Енисей более 218 тысяч мальков сибирского осетра енисейской популяции. Станция получила благодарность Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр - Экология», организованного Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минэнерго, Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минпросвещения России и Правительства Москвы.

Фото: пресс-служба ПАО "Богучанская ГЭС"

По материалам пресс-службы ПАО "Богучанская ГЭС"

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