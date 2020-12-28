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На юге края обнаружили редкого снегиря из Красной книги

Главная Общество
Красноярск
09:06 28 Декабря 2020
книга, заповедник, общество, животные, в красноярском крае, птица, зоопарк, красная
Автор: Sibnovosti.ru
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В национальном парке «Шушенский Бор», который находится на юге Красноярского края, увидели редкого краснокнижного серого снегиря. Он попал в объективы фотокамер на территории Перовского лесничества.

Главной особенностью и отличительной чертой этой птицы является полное отсутствие красного цвета в оперении. Самцы имеют полностью серый цвет, у самок преобладает серо-бурый тон.

Серые снегири населяют преимущественно сибирские леса, а также их можно встретить на Дальнем Востоке. Кроме того, они вьют гнезда в горном лесничестве «Шушенского бора», однако в равнинной части нацпарка их встретить можно крайне редко и преимущественно в летнее время. Эти птицы внесены в Красную книгу Красноярского края.  

Фото: Элинор Пэйт  

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