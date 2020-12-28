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В «Роевом Ручье» для зубров устроили настоящий предновогодний «корпоратив»

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Красноярск
08:48 28 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» сотрудники нарядили праздничную елку и накормили лакомствами зубров. Как известно, в зоопарке есть традиция – поздравлять своих обитателей с наступающим Новым годом.

В «Роевом Ручье» для зубров устроили настоящий предновогодний «корпоратив»

В зоопарке рассказали, что в этом году зубры выбраны не случайно, так как 2021 год по китайскому календарю будет годом быка. Зоологи украсили елку различными лакомствами – яблоками, морковью и свеклой.

«А еще ёлка для зубров — интересная игрушка, которую потом можно и на рога поддеть, да подкинуть повыше. Мы очень старались задобрить символ года», – поделились в парке

В «Роевом Ручье» для зубров устроили настоящий предновогодний «корпоратив»

Отметим, что в лесах европейского континента зубры были практически полностью истреблены более ста лет назад. В настоящее время ведется кропотливая работа по восстановлению популяции. Учеными признано, что сибирские зубры наиболее жизнеспособный вид.   

Фото: vk.com/roevzoo

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