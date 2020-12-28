В «Роевом Ручье» для зубров устроили настоящий предновогодний «корпоратив»

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» сотрудники нарядили праздничную елку и накормили лакомствами зубров. Как известно, в зоопарке есть традиция – поздравлять своих обитателей с наступающим Новым годом.

В зоопарке рассказали, что в этом году зубры выбраны не случайно, так как 2021 год по китайскому календарю будет годом быка. Зоологи украсили елку различными лакомствами – яблоками, морковью и свеклой.

«А еще ёлка для зубров — интересная игрушка, которую потом можно и на рога поддеть, да подкинуть повыше. Мы очень старались задобрить символ года», – поделились в парке

Отметим, что в лесах европейского континента зубры были практически полностью истреблены более ста лет назад. В настоящее время ведется кропотливая работа по восстановлению популяции. Учеными признано, что сибирские зубры наиболее жизнеспособный вид.

Фото: vk.com/roevzoo