«Спасибо!» врачам может сказать каждый

Четырехчасовая программа, посвященная обыкновенному человеческому «Спасибо!», пройдет в эфире «7 канала Красноярск» сегодня, 28 декабря. Старт марафона в привычное для зрителей время – в 19:30.

Ни одно событие 2020 года – от выборов президента сверхдержавы до наводнений и землетрясений – не сравнится с коронавирусной пандемией, со всеми ограничениями, введенными как в нашем городе, так и во всём мире, не сравнится с героизмом врачей. Поэтому в конце года наши коллеги из «7 канала Красноярск» дают красноярцам уникальную возможность – в прямом эфире сказать свое «Спасибо!» врачам, всем, всем, кто помогал в течение этого года.

В то время, когда одни наши сограждане постоянно «накручивают», кричат о неэффективности медицинской системы, о том, как всё плохо работает (мы не отрицаем, отчасти это так и есть) – с другой стороны им противостоят тысячи людей, которые, несмотря на все тревоги и волнения – работали и работают, чтобы всем нам стало легче.

Да, весь мир оказался не готов к коронавирусу, никто не ждал столь масштабной и тотальной пандемии. Понятно, что российское государство приняло максимально возможные меры поддержки для медиков - и финансовые, и организационные. К нему подключился и бизнес, и простые горожане. Но тем более важно в один из последних дней года сказать простое человеческое «Спасибо!» тем героям, что спасают жизни наши и наших любимых, близких, друзей – считают на «7 канале Красноярск».

«Друзья, если вас или ваших близких, друзей напрямую задел этот новый вирус – мы ждем ваших звонков в прямой эфир нашего телемарафона «Спасибо!». Скажите это простое доброе слово лечащему врачу, – говорит генеральный директор телеканала Елена Уляшева. – Возможно, вы захотите поблагодарить водителя скорой помощи, что вёз вас в стационар, и тогда вы просто не смогли сказать «спасибо». Медсестру, поставившую вам капельницу. Санитарку, помогавшую вашему родственнику в реанимации. Мы часто забываем, что все эти люди, настоящие герои нашего времени! Они уже почти год работают с невероятным напряжением сил, и физических, и психологических. И сколько им ещё придётся в таком ритме работать, к сожалению, сегодня никто сказать не может», - рассказала генеральный директор, главный редактор телекомпании "7 канал Красноярск" Елена Уляшева.

В прямой эфир телемарафона «Спасибо!» приглашены в гости специалисты, руководители, в том числе главные врачи больниц и инфекционных госпиталей – поясняет продюсер программы Дина Володина. Они расскажут, например, о том, как устроена работа в госпиталях, как медики выполняют работу. Ведь для врачей важна и такая публичная оценка от своего руководителя, его помощь. Тот же Егор Корчагин сам входит в «красную зону» краевой и лично смотрит, что можно оперативно поправить, улучшить, изменить.

Будет в марафоне «Спасибо!» и отдельный блок практических советов для горожан. Например, психолог с рекомендациями – как побороть тревогу, внутренний страх, не впадать в стресс от постоянно идущей со всех сторон информации – и для тех, кто болеет, и кто боится заболеть. Будут рекомендации по дыхательной гимнастике.

Будут прямые включения и непосредственно из «красной зоны», от медиков, чтобы каждый зритель убедился – врачи действительно делают всё возможное и невозможное, спасают ваших родных и близких. Кто-то из них уже и третий, и четвёртый раз работает в красной зоне.

«Что меня больше всего поразило при работе над репортажами: эти люди спасают нас с вами не за деньги, - говорит продюсер телемарафона Дина Володина. – Конечно, материальная составляющая важна, но врачи, медсёстры, другие специалисты трудятся по призванию. Абсолютное большинство их не уволилось, не ушло на работу попроще и полегче. Просто позвоните и скажите им «Спасибо!» - они это заслужили! Как та же бабушка, Нина Тихоновна, выписавшаяся в свои 93 года из реанимации. Она говорит «Я переживаю, что не всех запомнила! А я хочу каждому сказать спасибо, кто был рядом со мной!».

фото: КГБУЗ «Краевая клиническая больница»