Морозы вносят коррективы в работу техники

Левобережный региональный оператор сообщает, что в связи с экстремальными морозами возможны перебои со своевременным вывозом твердых бытовых отходов.

Это связано с особенностями эксплуатации коммунальной техники и ограничениями в работе грузоподъемных механизмов: например, гидравлика мусоровозов и погрузчиков может работать при температуре не ниже -30С.

«В такие холода мы вынуждены каждые два часа делать часовой перерыв на отогрев техники. Тяжело приходится и транспорту, и людям, но мы делаем всё, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов», — пояснил Вадим Зоркин, директор обособленного подразделения ООО «Экопроект»

В компании просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. И если где-то своевременно не вывезли мусор, не беспокоиться – все будет вывезено в ближайшее время.