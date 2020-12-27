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Морозы вносят коррективы в работу техники

Главная Общество
Красноярск
15:28 27 Декабря 2020
морозы, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Левобережный региональный оператор сообщает, что в связи с экстремальными морозами возможны перебои со своевременным вывозом твердых бытовых отходов.

Это связано с особенностями эксплуатации коммунальной техники и ограничениями в работе грузоподъемных механизмов: например, гидравлика мусоровозов и погрузчиков может работать при температуре не ниже -30С.

«В такие холода мы вынуждены каждые два часа делать часовой перерыв на отогрев техники. Тяжело приходится и транспорту, и людям, но мы делаем всё, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов», — пояснил Вадим Зоркин, директор обособленного подразделения ООО «Экопроект»

В компании просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. И если где-то своевременно не вывезли мусор, не беспокоиться – все будет вывезено в ближайшее время.

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