В Красноярском крае торговые сети изменят режим работы накануне Нового года

Магазины и супермаркеты в Красноярском крае серьезно скорректировали график своей работы в преддверии новогодних праздников. По поручению главы региона введены дополнительные меры для обеспечения комфортных условий покупателям.

"В Красноярске гипермаркеты "Окей", "Лента" на улице Свердловской и в районе ТРЦ "Планета", а также пять гастрономов "Красный Яр" обслуживают покупателей круглосуточно. Магазины "Метро" и еще 42 "Красных Яра" по всему краю работают до 24 часов. Практически все магазины сетевого формата увеличили рабочее время до 23 часов", – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Кроме того, в магазинах будет организована "островная" выкладка новогодних товаров в разных местах торговых залов, а также увеличено количество защитных масок и работающих кассиров в час-пик.

Отметим, что почти все торговые и торгово-развлекательные центры краевого 1 и 2 января 2021 года будут закрыты. Однако ТРЦ "Планета" откроется 1 января, но второй половине дня.