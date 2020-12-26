28 декабря
Красноярск
погода -37 °C
73.69
 
€ 89.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае торговые сети изменят режим работы накануне Нового года

Главная Общество
Красноярск
17:52 26 Декабря 2020
праздники, праздник, центр, торговля, в красноярском крае, в красноярске, торговый, работа, новый год, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Магазины и супермаркеты в Красноярском крае серьезно скорректировали график своей работы в преддверии новогодних праздников. По поручению главы региона введены дополнительные меры для обеспечения комфортных условий покупателям.  

"В Красноярске гипермаркеты "Окей", "Лента" на улице Свердловской и в районе ТРЦ "Планета", а также пять гастрономов "Красный Яр" обслуживают покупателей круглосуточно. Магазины "Метро" и еще 42 "Красных Яра" по всему краю работают до 24 часов. Практически все магазины сетевого формата увеличили рабочее время до 23 часов", – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Кроме того, в магазинах будет организована "островная" выкладка новогодних товаров в разных местах торговых залов, а также увеличено количество защитных масок и работающих кассиров в час-пик.

Отметим, что почти все торговые и торгово-развлекательные центры краевого 1 и 2 января 2021 года будут закрыты. Однако ТРЦ "Планета" откроется 1 января, но второй половине дня.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Морозы вносят коррективы в работу техники

Морозы вносят коррективы в работу техники

27 Декабря 2020 г.
Возможны перебои с вывозом отходов
Новости Красноярска: В краевом центре вводится режим «черного неба»

В краевом центре вводится режим «черного неба»

26 Декабря 2020 г.
Пока только на трое суток
Новости Красноярска: В Красноярском крае начал работу «Новогодний» мусоровоз»

В Красноярском крае начал работу «Новогодний» мусоровоз»

25 Декабря 2020 г.
Нарядная машина отправилась в путь по районам края
Новости Красноярска: В Красноярское небо заволокло и начался обильный снегопад

В Красноярское небо заволокло и начался обильный снегопад

25 Декабря 2020 г.
Идет похолодание
Новости Красноярска: Красноярские школьники останутся дома из-за предстоящих морозов

Красноярские школьники останутся дома из-за предстоящих морозов

25 Декабря 2020 г.
Решение принято в городской администрации
Новости Красноярска: Один из символов Красноярска зазвучал по-новогоднему

Один из символов Красноярска зазвучал по-новогоднему

25 Декабря 2020 г.
Разные мелодии будут играть каждый час
Новости компаний
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Спасибо!» врачам может сказать каждый

«Спасибо!» врачам может сказать каждый

28 Декабря 2020 г.
На «7 канале Красноярск» стартует телемарафон человеческой благодарности
Новости Красноярска: В краевом центре появился первый проекционный пешеходный переход

В краевом центре появился первый проекционный пешеходный переход

25 Декабря 2020 г.
Новинку запустили на правобережье
Новости Красноярска: Александр Усс избран главой «Национальной студенческой спортивной лиги гольфа»

Александр Усс избран главой «Национальной студенческой спортивной лиги гольфа»

25 Декабря 2020 г.
Цель Лиги - развитие университетского гольфа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru