В краевом центре вводится режим «черного неба»

В Красноярске вновь объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в администрации города.

Это связано с наступившим похолоданием и отсутствие ветра. Именно поэтому в воздухе накапливаются вредные вещества. В дни так называемого режима «черного неба» все промышленные предприятия должны незамедлительно снизить уровень вредных выбросов. За этим будут следить краевые инспекторы от минэкологии.

Отметим, что режим НМУ начнет действовать через полтора часа - с 19:00 26 декабря и продлится ровно трое суток - до 19:00 29 декабря.