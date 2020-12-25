В Красноярском крае начал работу «Новогодний» мусоровоз»

Всё ли в порядке с подсветкой? Чистый ли мусоровоз? Ровно ли борода уложена на могучей груди Деда Мороза? Забот у Андрея Фадеева до Нового года прибавилось. Это раньше он был просто водитель мусоровоза, а сейчас – самый настоящий Дед Мороз, но с приставкой «эко» - экологический.

Вместе со Снегурочкой они проверяют подарки, выстраивают маршрут и на «расписных санях» - празднично украшенном мусоровозе - отправляются в путь. А путь не близкий. Три района — Сухобузимский, Емельяновский и Большемуртинский, пятнадцать деревень, в которые предстоит заехать «новогоднему» мусоровозу. Необычную акцию перед Новым годом запустил левобережный региональный оператор – «Красноярская рециклинговая компания».

«Мы решили, что самым лучшим подарком перед Новым годом будут положительные эмоции, – говорит Илья Ильин, генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании». – 2020 год оказался очень непростым для всех, самоизоляция, запрет на массовые мероприятия – и праздника очень не хватает. А так как мы отвечаем за вывоз отходов, в том числе вторичных, придумали, что подарки будем вручать в обмен на собранный пластик».

В первый день акции Дед Мороз и Снегурочка проехали по Сухобузимскому району. Столько позитива, говорят, сами не ожидали. Увидев сияющий мусоровоз с главными новогодними персонажами, в улыбках расплывались абсолютно все. В поселке Мингуль транспорт Деда Мороза догоняли на машине вполне уже взрослые юноши, чтобы сделать фотографии на память.

В селе Дрокино Емельяновского района мусоровоз встречали воспитанники местного Дома культуры – приготовили Дедушке Морозу не только пакеты с собранным пластиком, но и традиционные новогодние стихи и даже красивые новогодние поделки.

«У нас в Емельяновском районе раздельный сбор отходов еще не отлажен. Но мы детей учим не мусорить, рассказываем и личным примером показываем, как важно, например, тот же пластик не выбрасывать куда попало, не сжигать, а собирать, а потом отвозить туда, где его можно сдать в переработку», – отмечает Александра Аверьянова, мама одного из второклассников.

Рядом стоит 8-летний Фёдор Землянский, вместе с мамой они привезли целый багажник пластиковых бутылок. Мальчик уверен – этого хватит на целый самолет, корабль или еще что-то очень большое. Дед Мороз вручил Феде полезный подарок - цветные карандаши, линейку и светоотражающий браслет - и заверил, что весь собранный пластик точно отправится на переработку.

Увидеть новогодний мусоровоз можно не только в районах технологической зоны «КРК», но и в самом Красноярске. Ездить по городу он будет все праздничные дни, правда, Дед Мороз уже вернется к привычному образу водителя с главной задачей — содержать город в чистоте и порядке.