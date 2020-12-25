Красноярские школьники останутся дома из-за предстоящих морозов

Красноярские школьники в ближайшие дни могут не посещать образовательные учреждения, так как ожидаются сильные морозы.

В главном управлении образования красноярской мэрии напомнили, что младшеклассники и ученики начальной школы могут остаться дома при температуре воздуха -32 градуса, средние и старшие классы не учатся в зданиях школы при -35 градусов. Кроме того, если на улице ветрено, школьники остаются дома при температуре -31 градус.

Вместе с тем, школы будут открыты для посещения учениками, родители сами могут принимать решение о посещении ребенка образовательного учреждения.

Напомним, в предстоящие выходные и в начале последней рабочей недели уходящего года в краевом центре ожидаются сильные морозы.