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Один из символов Красноярска зазвучал по-новогоднему

Главная Общество
Красноярск
12:15 25 Декабря 2020
в красноярске, администрация, часы, новый год, праздник, праздники, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня главные часы города – Красноярский «Бин Бэн» возле городской администрации начнет исполнять музыку из популярных новогодних песен.

Начиная с 09:00, а потом с 12:00 до 21:00 каждый час для красноярцев будут звучать новогодние мелодии. Организаторы запланировали исполнение мелодии всенародно любимой песни «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», народную «В лесу родилась елочка», Happy New Year шведского квартета АВВА, а также мелодии П.И. Чайковского – Марш из Щелкунчика и «Танец феи Драже».

В мэрии сообщили расписание звучания музыки:

09:00 — «Пять минут»,
12:00 — Марш из Щелкунчика,
13:00 — Happy New Year,
14:00 — «Танец феи Драже»,
15:00 — «В лесу родилась ёлочка»,
16:00 — «Пять минут»,
17:00 — Марш из Щелкунчика,
18:00 — Happy New Year,
19:00 — «Танец феи Драже»,
20:00 — «В лесу родилась ёлочка»,
21:00 — «Пять минут».

Напомним, впервые подобный проект реализовали в прошлом году.    

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