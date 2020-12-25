Глава региона внес изменения в «противовирусный указ»

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес некоторые изменения в собственный указ о мерах противодействию дальнейшего распространения COVID-19. Они касаются заведений общественного питания.

Так, с сегодняшнего дня, 25 декабря, снят запрет на работу кафе и точек питания, которые расположены на федеральных и региональных трассах, а также дорогах межмуниципального значения. Эти заведения будут работать без ограничений.

Напомним, с 17 декабря на территории края все кафе и рестораны должны работать с 07:00 до 21:00, а 31 декабря и 1 января 2021 они будут вовсе закрыты. При этом режим работы общепита до 23:00 вернется после новогодних праздников