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В краевом центре появился первый проекционный пешеходный переход

Главная Общество
Красноярск
11:39 25 Декабря 2020
пешеходы, движение, в красноярске, красноярск, дорога, безопасность, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске впервые появился проекционный пешеходный переход. Его установили на правом берегу – Вавилова 54. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.

Новая светящаяся проекция дублирует пешеходный переход на дороге и призвана в ночные часы привлекать внимание водителей к пешеходам, которые переходят дорогу.

В краевом центре появился первый проекционный пешеходный переход

В администрации подчеркнули, что место для новинки выбрано не случайно, так как на этом участке постоянно оживленное движение и регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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