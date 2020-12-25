В краевом центре появился первый проекционный пешеходный переход

В Красноярске впервые появился проекционный пешеходный переход. Его установили на правом берегу – Вавилова 54. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.

Новая светящаяся проекция дублирует пешеходный переход на дороге и призвана в ночные часы привлекать внимание водителей к пешеходам, которые переходят дорогу.

В администрации подчеркнули, что место для новинки выбрано не случайно, так как на этом участке постоянно оживленное движение и регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf