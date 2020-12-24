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На Богучанской ГЭС наградили лучших работников

Главная Общество
Красноярск
16:36 24 Декабря 2020
в красноярском крае, гэс, электричество, богучаны, почетный, сотрудники
Автор: Sibnovosti.ru
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В канун дня энергетика на Богучанской ГЭС подведены предварительные итоги года. Коллектив станции выполнил все регламентные работы и плановый ремонт оборудования, участвовал в программах повышения квалификации. Станция строго соблюдала предписания Енисейского бассейнового водного управления, Системного оператора и других ведомств. Награды министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «РусГидро» и АО «Богучанская ГЭС» вручены 42 сотрудникам, добившимся лучших показателей на производстве и в общественной жизни коллектива.

«Уходящий год был непростым для всех, и особенно для такой фундаментальной отрасли, как энергетика. Коллектив Богучанской ГЭС проявил свои лучшие качества – ответственность, организованность, готовность к взаимопомощи и мобилизации всех сил. В 2020 году Богучанская ГЭС преодолела рубеж 100 млрд кВт·ч произведенной электроэнергии и впервые вышла на проектный объем 17,6 млрд кВт·ч в год. Поздравляю всех коллег с заслуженными наградами, желаю новых побед и крепкого здоровья!», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд ведущий инженер Службы технологических систем управления Рустам Губайдуллин удостоен почетного звания «Заслуженный работник гидроэнергетики». Почетной грамотой Минэнерго РФ награжден электрослесарь Электроцеха Сергей Блажко; благодарность министерства объявлена ведущему инженеру Лаборатории гидротехнических сооружений Вере Размахниной.

Почетные грамоты РусГидро за образцовое выполнение трудовых обязанностей вручены менеджеру Отдела правовых и корпоративных отношений Екатерине Барковской, наладчику строительных машин Андрею Чистохину, слесарю Турбинного цеха Михаилу Авдонину, специалисту по ГО и ЧС Валерию Басу, маляру Гидротехнического цеха Марине Демидовой, инженеру Оперативной службы Сергею Денисенко, инженерам ЛГТС Андрею Колесову и Владимиру Коротееву, электрослесарю Службы мониторинга оборудования Станиславу Фролову, ведущему инженеру Производственно-технической службы Павлу Ювкину, ведущему бухгалтеру Людмиле Кареич. За трудовые заслуги Почетной гармотой АО «Богучанская ГЭС» награждены тринадцать человек, на Доску почету занесены имена двенадцати сотрудников. 

По материалам ПАО "РусГидро"

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

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