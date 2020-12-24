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Экс-министра лесного хозяйства оставят под стражей еще на 2 месяца

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Красноярск
16:15 24 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Железнодорожном суде краевого центра приняли решение в отношении бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова и его брата, которых обвиняют в получении взятки и ее посредничестве в особо крупном размере. Они останутся под стражей еще на 2 месяца, до 25 февраля.  

Напомним, бывшего чиновника задержали в начале осени по подозрению в получении 7 миллионов рублей. Защита экс-министра дважды подавала апелляции на решение суда и просила перевести чиновника под домашний арест, однако суд постоянно отказывал и продлевал сроки пребывания в следственном изоляторе.

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