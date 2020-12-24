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Телеканал «7 канал Красноярск» получил право вещания на 22-й кнопке у всех операторов кабельных сетей

Главная Общество
Красноярск
15:42 24 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне, 23 декабря, состоялась очередная процедура выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала. Федеральная конкурсная комиссия рассмотрела заявки из нескольких муниципальных образований.

«7 канал Красноярск» стал официальным телеканалом города и получил 22-ю кнопку у всех кабельных операторов. Переход на неё должен состояться в течение нескольких недель.

На начальном этапе конкурса на этот статус претендовали также телеканалы «Прима-ТВ», «Афонтово» и «Центр Красноярск».

Напомним, согласно действующим редакциям федеральных законов «О средствах массовой информации» и «О связи», все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22 позиции в своих сетях.

Для участия в конкурсе телеканал должен был соответствовать условиям, а именно: в вещании телеканала должно быть не менее 75% национальной продукции и не менее 20% времени вещания должны составлять программы собственного производства, освещающие вопросы местного значения.

Идея о «22 кнопке» появилась с переходом страны на цифровое телевидение. По итогам прошедшего в марте 2018 года Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос закрепления «22 кнопки» на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами.

6 июня 2019 года Президентом России был подписан соответствующий Федеральный Закон № 131-ФЗ о внесении изменений в законы «О средствах массовой информации» и «О связи».

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