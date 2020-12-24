Телеканал «7 канал Красноярск» получил право вещания на 22-й кнопке у всех операторов кабельных сетей

Накануне, 23 декабря, состоялась очередная процедура выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала. Федеральная конкурсная комиссия рассмотрела заявки из нескольких муниципальных образований.

«7 канал Красноярск» стал официальным телеканалом города и получил 22-ю кнопку у всех кабельных операторов. Переход на неё должен состояться в течение нескольких недель.

На начальном этапе конкурса на этот статус претендовали также телеканалы «Прима-ТВ», «Афонтово» и «Центр Красноярск».

Напомним, согласно действующим редакциям федеральных законов «О средствах массовой информации» и «О связи», все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22 позиции в своих сетях.

Для участия в конкурсе телеканал должен был соответствовать условиям, а именно: в вещании телеканала должно быть не менее 75% национальной продукции и не менее 20% времени вещания должны составлять программы собственного производства, освещающие вопросы местного значения.

Идея о «22 кнопке» появилась с переходом страны на цифровое телевидение. По итогам прошедшего в марте 2018 года Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос закрепления «22 кнопки» на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами.

6 июня 2019 года Президентом России был подписан соответствующий Федеральный Закон № 131-ФЗ о внесении изменений в законы «О средствах массовой информации» и «О связи».