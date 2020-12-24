В регионе зарегистрировано еще 329 новых случаев COVID-19

В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 329 случаев заражения коронавирусом. Из них в Красноярске официально заразились 79 человек, 37 человек в Норильске, 22 человека в Ачинске и 19 человек в Лесосибирске. Еще 18 случаев обнаружено в поселке Тура и 15 в Минусинске Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 официально заболели 329 человек.

К сожалению, 29 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество жертв опасной болезни составляет 1 580 человек.

Также на сегодняшний день под медицинским наблюдением на дому находятся 9 052 человека, в том числе 529 человек было взято под контроль врачей за минувшие сутки, а 861 человек был снят с контроля.

Вместе с тем, за последние сутки полностью излечились 450 человек, на 2 больше, чем вчера. Теперь общее количество выздоровевших составляет 38 000 человек, сейчас они выписаны из медицинских учреждений региона.

Кроме того, суточный темп прироста в Красноярском крае снизился и теперь составляет 0,8%.

Отметим, что в ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 24 и 39 новых случаев заражения соответственно. Напомним, эти города официально не входят в общекраевую статистику.