31 декабря в Красноярском крае объявят выходным днем

Накануне прошло заседание обновленного Госсовета, на котором глава государства рекомендовал руководителям субъектов Российской Федерации объявить 31 декабря выходным и праздничным днем. Как стало известно, правительство Красноярского края приняло эту инициативу.

Однако, по данным источника Sibnovosti.ru рабочий день не будет перенесен на ближайший выходной день. Таким образом, субботу, 26 декабря не объявят рабочим днем и у жителей региона появится дополнительный выходной. В скором времени на официальном портале Красноярского края будет опубликован соответствующий указ за подписью губернатора края.