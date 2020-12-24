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Дорожные полицейские Лесосибирска получили новые автомобили

Главная Общество
Красноярск
12:50 24 Декабря 2020
в красноярском крае, гибдд, полиция, служба, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Лесосибирске сотрудникам Госавтоинспекции вручили новые автомобили «Skoda Octavia», которые были закуплены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Автомобили "Шкода Октавиа" оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками. Для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в машинах есть спасательное изометрическое покрывало, бескаркасные медицинские носилки, аппарат для проведения искусственного дыхания», – рассказали в администрации Лесосибирска.

Дорожные полицейские уже приступили к работе на новых машинах.

В правительстве региона подчеркнули, что в территориальные отделы ГИБДД по краю всего передали 77 таких новых машин.

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