Руслан Гительман: король балдежа и кайфа

«Блогер Республики Хакасия Города Черногорска Балдёж 777» – именно эти слова стоят первыми в закрытом профиле популярного фрик-блогера, чьих подписчиков только в инстаграме уже почти четверть миллиона. Очевидно, что этот текст вряд ли заценят любители словесности и канонов журналистики, зато все лишний раз убедятся, как не складывать руки и стараться заработать, хоть и весьма нетрадиционным способом.

Увидел, что твой инстаграм стал закрытым, почему?

Все закрывают. Аккаунты закрывают и люди подписываются. А так, люди заходят, глядят и не подписываются. Вот в чем смысл. Я все аккаунты закрыл и теперь мне по 500-800 заявок на подписку в сутки.

Тебе очень важно количество подписчиков для монетизации?

Не только количество нужно, еще ажиотаж нужен.

Как ты пришел к тому, что стал блогером?

Это было в 2016 году. Потому что на обычных работах почти ничего не заработаешь. Сами знаете. Вы-то хорошо зарабатываете тоже?

Поменьше Вас. В среднем журналист в Красноярске получает порядка 30-35 тысяч рублей. Я думаю, ты зарабатываешь больше.

Ну да. Особенно в Новый год. Вот в тот год я не успевал заказы делать в вотс-ап. У меня вся работа в вотс-апе и телеграме. Я именинникам отправляю полноценное видео, и они больше в вотс-ап заказывают. Ни в инстаграме, ни в сторис. В сторис – это чтобы кто-то глянул, а многим охота лично. Самому поздравить.

Поиграю в Юрия Дудя. Сколько в месяц набегает?

Это же заработок ежедневный: помаленьку, помаленьку. По-разному бывает. Все зависит от заказов.

Это 100 тысяч, миллион?

Да, нет. 150. Но они все тратятся, потому что надо есть-пить, ездить.

Когда мы с тобой списывались неделю назад, ты сказал: а что делать в глубинке, если там действительно жрать нечего. Я так понимаю, ты в Черногорске, Абакане часто бываешь. Действительно, жизнь не сахар?

В Черногорске, конечно. В принципе, жить можно везде, если зарабатываешь.

Давно слышал тему, что вас ведут разные пиарщики из Москвы: тебя, Олега Монгола, безумного Пашу.

У нас с Монголом разная команда. Никто меня не может вести вообще, потому что я сам по себе. Мне надо заказами заниматься, общаться. Мне надо делать много контента.

Я не буду расспрашивать про всю дичь, которая у тебя в ютубе и инстаграме творится…

Это статистика мирового блогерства. Ничего особенного нет. У всех в сто раз жестче.

Ну когда ты куришь скумбрию…

Я уже три года не курил вообще. Это все старые нарезки. Эпоха балдежа движется…. В 2016 году я снимал с курением, но у меня патология, я задыхаюсь. Сейчас с курением ничего нет.

Все, что происходит в твоем аккаунте, лично придумываешь ты, без консультантов?

А зачем? Мне нужно постоянно снимать, много. Я начинал в 2016 году, у меня не было не единого друга. Никто со мной не хотел дружить. Мне просто сказали: ты хоть 100 рублей заработай. Я начал создавать и делать. Самое главное было пахать-пахать-пахать.

У тебя есть образование?

Я учился 4 класса в Черногорске. Потом переехали, я на домашнем обучении. Училище.

Ты жил в Чулыме. Я сам там был неоднократно, отдыхал. Знаю все точки. Говорят, что деревня не очень сейчас. Почему переехали в Черногорск?

Там уже тогда ни перспектив, ни работы не было.

Тебе не стремно за то, что ты выпускаешь? Или на твой взгляд, деньги не пахнут?

Если человек идет уборщиком: ему лучше работать или он просто пусть с голоду подохнет? Работу не выбирают. Я беру заказы. У меня нет времени поиграть, фильм посмотреть. Когда я просыпаюсь и иду по заказам, у меня сообщений сотни. Когда я ложусь спать, у меня опять их сотни. Когда неделя проходит, тем, кто писал 7 дней назад, не всем успеваю отвечать. Потому что надо в тик-ток снимать, в инстаграм. У меня под утро сил нет, плохо. День-два пропустишь, деньги кончаются и все – можно на улице оказаться. Просто гибель!

Люди в комментариях пишут всякую чернуху относительно тебя и твоей семи. Как ты к этому относишься?

Это все отлично. Они обсуждают не нас, а персонажей, которых мы играем. Так надо. Чем мы хуже себя покажем, тем больше будет обсуждения.

Ты можешь сказать, что в своих строис, на ютубе, в телеграме ты актерствуешь?

Я всегда так говорю.

Ты известный товарищ в определенной среде. Лайки, просмотры – все у тебя есть. Были ли у тебя обращения от политических партий: «зачмыри» кого-нибудь или наоборот подними?

Я в политику не лезу. Несколько раз писали за черногорского политика. Кто создает инстаграм, сам продвинется. Я могу только за Путина идти. Я за него был, есть и буду всегда. За другого политика я не могу идти.

Недавно ты поддержал директора красноярского футбольного клуба Алексея Ивахова. Это вызвало резонанс…

Это кто? Мне приходит заказ: я все делаю по тексту, который мне отправляют. Мне за это «плотят».

Ты понимаешь, что за эти тексты может быть административная или уголовная ответственность?

Я «че» буду проверять? Все так делают. Текст пришел, это наша работа. Мы как персонажи делаем, это наша работа.

Насколько пандемия сказалась на твоих заказах и передвижениях по стране?

В Москве мы ни разу не были. И в Питер первый раз едем.

Только Монгол снимается в клипах федеральных звезд?

Да. Нам-то надо зарабатывать туда-сюда. Нам-то и на поездки не особо соберешь. Нам надо всей семьей ехать, впятером. Представьте, сколько это стоит. Гостиницы там, перелеты, поездки по городу... Я же за семью ответственен. Надо на дом собирать. У нас больше расходов, чем нужно.

О чем ты мечтаешь? Как думаешь, куда выведет тебя кривая этого необычного русского блогерства?

Надо дом купить и все. Дом куплю и на отдых пойду. Мы раньше голодали, ели одну картошку, садили огород. У нас теперь просят поздравления каждый день. Просят богатые люди, иногда даже известные люди, спортсмены. Поддерживают. Многие зовут к себе. Многие поддерживают. Когда я приехал в 2019 году 23 мая в Красноярск, сказал, что будет сходка – пришло почти 600 человек. Вы представляете?! Девчонки на плечах сидели. Если в Москву приедем, там несколько тысяч можно собрать.

Как часто ты на улицах встречаешься с тем, что люди в спину кричат, что ты неадекватный?

Такого не бывало за все 4 года блогерства. Подойдут, сфоткаются, поддержат. Я ни разу не встретил хейта. Они кто – школьники. Нормальные люди, нормально относятся. С мамой фоткаются, поддерживают.

В чем твоя уникальность?

У меня на канале, который в России запрещен, более 2 тысяч видео. Получается, что все старание мое, старание. Я ради семьи старался. Без монтажа, наживую все. И рэперы московские поддерживали, песню написали. В Москве, Питере. Меня поддерживает Слава КПСС.

Сложно сейчас рассуждать, но ты кем себя видишь через 5 лет?

Нам главное дом купить. Если дом не купим, мы видим себя в могиле. Мы не сможем жить, даже питаться не сможем. Отцу 59 лет, он еще сколько-то проработает, мама-то не сможет уже работать. Я ради семьи стараюсь. Если я остановлюсь на пару дней – гибель. У меня было такое. Я 2-3 дня не мог снимать из-за гипса на ноге. Мы на грани гибели были полной. Если не зарабатывать, деньги кончаются. Я готов принять хейт, угрозы, на смерть пойти – все ради семьи. А то костьми мы ляжем все.

Ты говорил у тебя серьезные проблемы со здоровьем?

У меня патология сердечного клапана и проблемы с сосудами головного мозга. Я не должен про это говорить, я должен через силу стараться. Я должен продолжать.

Нуждаешься ли ты в каком-то лечении?

Надо меньше нагрузок давать. Но приходится напрягаться, давить сердце.

Беседовал Дмитрий Усков

Фото: Instagram Руслана Гительмана