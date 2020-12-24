24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности

По прогнозу Среднесибирского гидрометцентра ледяной воздух с Арктики будет поступать в наш город вплоть до средины первой недели 2021 года. Кроме того, в отдельные дни синоптики прогнозируют резкие перепады дневных и ночных температур.

«Погодные качели» станут очередным испытанием на прочность подземных трубопроводов водоснабжения и водоотведения из-за подвижки грунтов, которые происходят вследствие неравномерного промерзания почвы. Например, сейчас под вычищенными автомагистралями глубина промерзания — один метр, а на заснеженном газоне мороз ушёл в землю всего на 50 см. На границе земельных участках, по-разному укрытых снегом, не редко и ломаются трубы.

"На предприятии объявлена готовность к морозам номер один, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Провели дополнительные инструктажи персонала по работе в сложных погодных условиях. Для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений усилили состав дежурных бригад. Снабдили аварийщиков необходимым оборудованием, материалами и коммунальной техникой. На время сорокоградусных морозов отменяем плановые ремонты на сетях, требующие продолжительного отключения холодной воды".

Особое внимание в дни аномальных холодов будет уделено организации работы автотранспортного цеха. В частности, увеличено число ночных дежурств автослесарей, чтобы оперативно восстанавливать откачивающую, землеройную и другую спецтехнику, гидравлика которой рассчитана на работу при температуре наружного воздуха до - 20 °С.

Центральная диспетчерская служба компании «КрасКом» будет работать в традиционном круглосуточном режиме. Заявки на устранение повреждений на уличных водопроводах и ликвидацию засоров городской канализации принимаются по телефону: 211-39-63.

По материалам компании «КрасКом»

Фото: «КрасКом», «Яндекс»