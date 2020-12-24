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В Красноярске продлили голосование за благоустройство общественных пространств-2022

Главная Общество
Красноярск
08:58 24 Декабря 2020
благоустройство, красноярск, парк, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске решено продлить срок голосования за общественные пространства до 19 февраля. Это необходимо, чтобы свой выбор сделали как можно больше горожан.

Напомним, что жители могут сами выбрать общественные пространства, которые благоустроят в городе в 2022 году. Эту работу проведут за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Красноярск участвует в нем с 2017 года, за это время в городе благоустроены уже 60 пространств, в том числе такие знаковые как  Центральная и Ярыгинская набережные.

Напомним, красноярцы сами определят городские общественные пространства для благоустройства в 2022 году. Сделать свой выбор можно на портале «Активный гражданин».

Среди претендентов на благоустройство - левобережные и правобережные скверы, правобережная набережная Енисея в районе ДК им. 1 Мая, набережная вдоль Качи от Вейнбаума до Белинского, а также другие пространства. 

Отдать свой голос за набережную, сквер или парк также можно на официальном сайте администрации города в разделе «Опросы». Также можно заполнить бюллетень в очной форме. Урны для голосования располагаются в фойе администраций каждого района.

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