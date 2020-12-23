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Красноярским водителям напомнили правила дальних поездок в морозы

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Красноярск
11:58 23 Декабря 2020
морозы, непогода, трасса, в красноярском крае, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярским водителям напомнили правила дальних поездок в морозы. С наступлением низких температур автоинспекторы призывают быть автомобилистов максимально внимательными и собранными.

В частности, в ГИБДД советуют перед дальней дорогой проверить техническое состояние своего автомобиля и запас топлива, взять с собой в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта и теплую одежду.

«Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, родственникам, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Также следует уточнить места расположения заведений общественного питания и отдыха, находящихся на маршруте следования». – говорится в сообщении службы.

Если на трассе произошло ДТП или автомобиль сломался, необходимо выставить предупреждающие знаки и сообщить о случившемся. Можно обратиться на единый телефон экстренных служб 112, звонки на который можно осуществлять даже при отсутствии в телефоне сим-карты, в случае отсутствия сети и при отрицательном балансе.

Добавим, что сотрудники ГИБДД в ближайшие дни будут работать в усиленном режиме и патрулировать автодороги. Все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

 

фото: отделение по пропаганде БДД Госавтоинспекции г. Красноярска и г. Дивногорска

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