Красноярским водителям напомнили правила дальних поездок в морозы. С наступлением низких температур автоинспекторы призывают быть автомобилистов максимально внимательными и собранными.

В частности, в ГИБДД советуют перед дальней дорогой проверить техническое состояние своего автомобиля и запас топлива, взять с собой в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта и теплую одежду.

«Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, родственникам, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Также следует уточнить места расположения заведений общественного питания и отдыха, находящихся на маршруте следования». – говорится в сообщении службы.

Если на трассе произошло ДТП или автомобиль сломался, необходимо выставить предупреждающие знаки и сообщить о случившемся. Можно обратиться на единый телефон экстренных служб 112, звонки на который можно осуществлять даже при отсутствии в телефоне сим-карты, в случае отсутствия сети и при отрицательном балансе.

Добавим, что сотрудники ГИБДД в ближайшие дни будут работать в усиленном режиме и патрулировать автодороги. Все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

фото: отделение по пропаганде БДД Госавтоинспекции г. Красноярска и г. Дивногорска