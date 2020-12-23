Cбер для жизни: новая стратегия

В 2021 году — в новом формате, с новым, но таким привычным, именем, — Сбер. В конце этого года всей стране были презентованы новый бренд и стратегия развития Сбербанка. Теперь это не просто передовой банк, но и новая технологическая компания, востребованная клиентами, сотрудниками и рынком в целом.

О трансформациях, новых подходах и способах взаимодействия банка с бизнесом и населением говорим с управляющим Красноярским отделением Дмитрием Солнцевым.

Дмитрий Владиславович, как сегодня, после проведённого ребрендинга, Сбер позиционирует себя и что лежит в основе новой стратегии?

- За три предыдущих года Сбер выполнил свою главную цель – стал развиваться как технологическая корпорация, экосистема с большим количеством удобных и современных сервисов для частных и корпоративных клиентов. Мы сохранили лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка на территории России. Сегодня Сбер может закрыть многие потребности своих клиентов. Наша главная цель в рамках стратегии 2023 - быть помощником и навигатором в меняющемся мире, сопутствовать людям и бизнесам в стабильном развитии.

Если говорить об основных акцентах стратегии, какие финансовые и нефинансовые цели являются ключевыми?

- Основные финансовые задачи стратегии Сбербанка до 2023 года — это рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат для акционеров — 50%, высокая дисциплина в управлении расходами и стоимости риска, рост бизнеса на нефинансовых рынках на уровне 100% ежегодно.

Для нас важно быть клиентоориентированной компанией и максимально удовлетворять все потребности наших клиентов. Уже сегодня мы открываем новые офисы в регионе, модернизируем существующие, активно обновляем банкоматы, оперативно обрабатываем все обращения наших клиентов.

Кроме того, по итогам 2023 года Сбер планирует войти в тройку лидеров рынка электронной коммерции. Через доступ в Сбербанк Онлайн (SberID), подписки на сервисы с приставкой Сбер, использование ассистентов и умных устройств мы стремимся организовать единое «бесшовное» клиентское пространство.

Также банк планирует помогать россиянам увеличивать свои сбережения. Ожидаем, что доля инвестиций в накоплениях клиента вырастет с 13% до 23%. Мы будем развивать продукты благосостояния, чтобы помогать клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели.

Все мы живем в очень непредсказуемое время, поэтому Сбер планирует активно расширять бизнес в страховании рисков, развивать автострахование, ДМС и корпоративное имущественное страхование.

В ближайшие три года перед нашей командой стоит задача увеличить количество активных розничных клиентов, нарастить базу мобильного приложения Сбербанк Онлайн до 75 млн ежемесячных активных пользователей.

Какие новые подходы ожидаются в работе с корпоративными клиентами, что уже удалось благодаря выходу в цифровой формат?

- Мы понимаем, что для предпринимателей ключевой актив - это время. Благодаря искусственному интеллекту уже более 25% кредитов малому бизнесу в нашем регионе одобряются от 3 минут. По новой технологии «кредит за 7 минут» банком без участия кредитного специалиста была профинансирована деятельность среднего и крупного бизнеса в крае на сумму 10,16 млрд. рублей. Длительность осуществления рублёвых расчётов между юридическими лицами (В2В) в платёжной системе Сбера сокращена до 1 секунды, сами же расчёты стали доступны в режиме 24/7.

В системе Сбербанк Бизнес Онлайн клиентам доступно более 40 небанковских сервисов удобных для ведения предпринимательской деятельности. К 2023 году в наших digital-каналах будет совершаться не менее 65% продаж. Сегодня Сбер - надёжный партнёр, заинтересованный в росте и развитии бизнеса своих клиентов.

В этом году портфель кредитов по юридическим лицам прирос на 11% и составил 125 млрд рублей. В уходящем году мы профинансировали более 25 строительных проектов и заключили договоров со строительными компаниями на 16 млрд рублей.

Дмитрий Владиславович, год был турбулентным как для бизнеса, так и для отдельно взятого человека, какие моменты стоит особенно отметить перед началом работы в новой стратегии?

- Год выдался непростым, мы понимаем, что всем нашим клиентам пришлось столкнуться с трудностями. Наша команда предпринимала все усилия, чтобы оперативно решать сложные вопросы, качественно оказывать услуги. Мы участвовали во всех ключевых государственных антикризисных программах, направленных на поддержку бизнес-сообщества, многие из них были дополнены собственными предложениями.

Предприниматели региона активно обращались за услугой реструктуризации кредитов. Всего было одобрено более 2 000 обращений. Одной из самых популярных государственных программ поддержки бизнеса стало кредитование под 2%, с возможность списать кредит полностью за счет государства тем предприятиям, которые до марта 2021 года сохранят не менее 90% своей штатной численности. Таких кредитов было выдано на сумму 7,2 млрд рублей. По программе кредиты под 0% на зарплату выдано более 1,1 млрд рублей.

Одними из самых востребованных проектов в период самоизоляции стал запуск СберМаркета с торговыми сетями – Командор, Метро, Лента. К платформе Delivery Club подключили порядка 60 заведений общественного питания. Мы развиваем услуги оператора СберМобайл в регионе, уже более 17 000 жителей края подключились в этом году. Полезным в пандемию стал сервис телемедицины СберЗдоровье, благодаря которому жители региона через скаченное приложение могут получать медицинские консультации. С 21 декабря 2020 по 31 января 2021 года в нашем регионе начнёт работу единая служба бесплатного такси для врачей – Ситимобил.

Много внимания в этом году было приковано к теме ипотечных кредитов. Какие итоги показал 2020 ипотечный год, и какие планы у Сбера в этом направлении на будущий период, согласно новой стратегии развития?

Действительно, в этом году мы отметили рекордные цифры по ипотеке. За период с июля по декабрь клиенты банка в Красноярском крае оформили более 12 тыс. жилищных кредитов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил порядка 150%. На сегодняшний день, стандартная процентная ставка в Сбербанке по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, которую еще можно значительно понизить, используя различные сервисы и выгодные пакеты.

До 2023 года Сбербанк рассчитывает увеличить общий ипотечный портфель более чем на 30%. Это возможно благодаря сервису ДомКлик. К слову, сейчас Сбербанк выдаёт 94% кредитов без данных от клиента, а 97% заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд.

В каких сферах Сбер в этом году в Красноярском крае впервые внедрял новые проекты?

— Действительно, в этом году ряд наших проектов начал работу в образовательной сфере. В регионе к обучающей платформе Сбера уже подключены учащиеся 5 – 9 классов 79 школ. Цифровым навыкам и предпринимательству в режиме онлайн мы обучаем педагогов и школьников. Мы произвели запуск кампусных проектов с системой распознавания лиц в крупных ВУЗах региона.

Благодаря заключенному соглашению с министерством здравоохранения Красноярского края система искусственного интеллекта анализирует данные для определения тяжести заболевания госпитализированных больных.

С Правительством региона мы заключили соглашение, которое предусматривает цифровизацию приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы. В этом году возможность оплатить проезд в транспорте по банковской карте появилась у жителей Норильска, Ачинска, Канска и Дивногорска.

Сейчас с участием дочерней компании Сбера реализуется проект «Безопасный город» по оснащению улиц Красноярска камерами с биометрическими системами обработки данных.

Одна из ключевых особенностей стратегии развития Сбера — социальное партнерство. Почему именно эта философия общественного устройства интегрирована в ценностный багаж Сбера?

— В команде Сбера активно развивается корпоративное волонтёрство. Для нас - это желание отдавать больше, чем получаешь, способность помогать, сопереживать, наполнять свою жизнь настоящим смыслом и заботиться о будущем.

Сегодня в Сбере активно развивается направление ESG: ENVIRONMENT - забота об окружающей среде, SOCIAL - социальная ответственность, GOVERNANCE - корпоративное управление. Всё это часть нашей корпоративной культуры.

Сотрудники Сбера в Красноярске делают совместные экологические проекты с клиентами и партнёрами. С компанией РУСАЛ мы проводим «Дни Енисея» в Красноярском крае и Тыве. Запускаем свои проекты по уборке мусора в диких местах города. Социализируем ребят с ограниченными возможностями из мастерской «Трудово», давая им возможность зарабатывать на заказах подарков для бизнеса, а также проводя в банке «Добрые пятницы». В стенах отделения собираем старые вещи сотрудников для утилизации либо на благотворительные цели. В этом году также приняли участие в проектах ЭкоВолонтёрство и ЭкоШкола в заповеднике "Красноярские столбы". Кроме того, банк финансирует проекты, связанные с модернизацией оборудования на предприятиях и снижением выбросов.

На пороге нового года, чего бы вы хотели пожелать жителям края, своим клиентам?

- Прежде всего, хочется поблагодарить жителей Красноярского края и бизнес-сообщество региона за доверие и обратную связь, за своевременные предложения по улучшению нашего сервиса. Сотрудников Сбера, коллег я хочу поблагодарить за непростой труд в условиях пандемии сопряженной со многими ограничениями. Благодаря командному духу и высокой работоспособности мы справились со всеми сложностями! Нашим клиентам я желаю успехов в бизнесе, финансового роста и новых амбициозных целей. Всем жителям края, конечно же, здоровья, мира и добра в семьях!

По материалам ПАО "Сбербанк"