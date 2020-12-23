Почтальоны Красноярского края оказывают услуги на дому

В период сложной эпидемиологической ситуации клиенты Почты России в Красноярском крае все чаще предпочитают получать услуги, не выходя из дома. Представляем топ-5 самых востребованных услуг, которые почтальоны оказывают на дому.

Доставка товаров на дом

Заказ продуктов и товаров первой необходимости на почте: это могут быть консервированные продукты, крупы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, чай, средства гигиены и многое другое. Индивидуальный заказ почтальон доставит прямо на дом при очередном визите бесплатно. Услуга особенно удобна для пенсионеров, маломобильных групп граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов.

С начала года почтальоны доставили жителям Красноярского края на дом более 220 тысяч товаров. Так, жители региона в текущем году приобрели у почтальонов свыше 13 тыс. бутылок подсолнечного масла, 9 тыс. банок тушеной говядины, 8 тыс. банок кильки в томатном соусе, 2 тыс. упаковок кофе, 6 тыс. плиток шоколада. Услуга доставки на дом доступна на всей территории Красноярского края. Чтобы ей воспользоваться, достаточно обратиться к своему почтальону и сообщить ему перечень необходимых товаров.

В Красноярском крае доставку товаров по адресам осуществляют 70% всех работающих почтальонов. Наиболее востребованной услуга стала в населенных пунктах, обслуживаемых Канским и Зеленогорским почтамтами.

Прием платежей на дому

Оплата счетов из дома с помощью почтальонов. Данная услуга становится всё более востребованной у населения. Возможность оплачивать услуги на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала доступна любой категории граждан. При этом прежде всего сервис ориентирован на пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. Почтальон помогает совершить платеж, и средства быстро переводятся по назначению, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. С помощью мобильных почтово-кассовых терминалов жители Красноярского края на дому могут оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД, посещение детского сада, сотовую связь, страховые полисы, производить погашение кредитов и займов.

Сегодня у красноярских почтальонов 750 устройств МПКТ, 197 из которых работают в г. Красноярске, остальные позволяют оказывать услуги в районах Красноярского края.

Сервисом по приему платежей на дому ежемесячно пользуются 125 тысяч жителей Красноярского края. Лидирующие позиции по обслуживанию населения при помощи МПКТ занимают Канский, Красноярский и Ачинский почтамты. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону своего почтового отделения или контактного центра 8-800-100-00-00.

Доставка пенсий

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно - в установленные сроки и непосредственно на дому. Даже если клиент получал выплаты на кассе в почтовом отделении, в период пандемии он может оставить заявку на доставку пенсии на дом через колл-центр или в мобильном приложении Почты России и пенсию принесут домой. Доставка и выплата пенсий и пособий является важной социально значимой услугой, которую Почта России оказывает на протяжении многих десятков лет.

Услуги для маломобильных граждан на дому

Сотрудники Почты России оказывают маломобильным гражданам услуги почтовой связи (прием и вручение письменной корреспонденции, посылок и переводов) на дому.

Для этого клиенту нужно позвонить в свое почтовое отделение, сообщить о необходимости оказания услуги. С ним согласуют дату и время, удобное для посещения и обслуживания.

Работник отделения почтовой связи может помочь в оформлении сопроводительной документации, упаковке почтового отправления, написании необходимых для пересылки адресных данных. Почтальон разъясняет свои действия, при необходимости дублирует информацию об оказании услуги в доступной для клиента форме.

Таким образом, практически все услуги почтовой связи граждане с ограниченными физическими возможностями могут получить на дому.

Доставка мелких пакетов на дом до 2,5 кг.

Все более востребованной становится услуга по доставке на дом регистрируемых мелких пакетов и посылок весом до 2,5 кг почтальонами.

C начала текущего года почтальоны края доставили около 40 тыс. регистрируемых мелких пакетов и посылок клиентам на дом. Фиксируется ежемесячный рост полученных таким образом отправлений: в октябре было доставлено более 2600 штук, в ноябре - более 3300. Активнее всего услугой пользуются жители Красноярска и Норильска, среди жителей городов с небольшой численностью – Железногорск, Минусинск, Зеленогорск, Уяр.

Чтобы получить регистрируемый мелкий пакет или посылку, не посещая отделение почтовой связи, нужно сделать заявку удобным для себя способом. Адресат может подать заявку в мобильном приложении Почты России, в личном кабинете на сайте pochta.ru или по телефону Контакт-центра 8-800-200-58-88. Если получатель решит воспользоваться мобильным приложением или сайтом, то ему необходимо найти свое почтовое отправление на странице отслеживания и убедиться, что его статус «Ожидает адресата в месте вручения». Затем - пошагово оформить услугу. После поступления заявки с получателем свяжутся по телефону для уточнения времени доставки.

Услуга по доставке регистрируемых мелких пакетов и посылок до 2,5 кг осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента оформления заявки и за дополнительную плату, которая составляет 100 руб. за одно отправление.

Отметим, что все почтальоны обеспечены масками, латексными перчатками и средствами для дезинфекции рук.

По материалам АО "Почта России"