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Красноярскэнергосбыт помог детскому интернату «Подсолнух» с ремонтом помещения для занятий спортом

Главная Общество
Красноярск
09:01 23 Декабря 2020
помощь, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, благотворительность, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках благотворительной программы Красноярскэнергосбыт (входит в Группу РусГидро) выделил средства на замену аварийной кровли помещения для спортивных занятий КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух». На эти средства не только отремонтировали протекающую крышу, но и сделали частичный косметический ремонт помещения, чтобы оно стало пригодным для занятий физкультурой.

В интернате «Подсолнух» сегодня воспитываются более 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет и для многих из них занятия физкультурой являются важной частью оздоровления и развития. Однако состояние спортзала до последнего времени не позволяло использовать его по назначению.  

«Дружба энергосбытовой компании с «Подсолнухом» продолжается уже более трех лет. Воспитанники интерната принимают участие в экологических акциях компании «оБЕРЕГАй» по очистке берегов водоемов от мусора. Вместе с сотрудниками занимаются настольным теннисом, посещают спортивные и культурные мероприятия. Очень жалеем, что из-за пандемии уже несколько месяцев сотрудничество с интернатом возможно только в заочных форматах, - рассказала и.о. исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

Ежегодно Красноярскэнергосбыт помогает бюджетным и некоммерческим организациям, которые остро нуждаются в обновлении материально-технической базы и поддержке социально значимых проектов. В этом году на помощь 15 организациям энергосбытовая компания направила более 3 миллионов рублей. На эти средства, в частности, была оснащена лаборатория технического конструирования и моделирования в Кордовской школе №14 Курагинского района, приобретено оборудование для Центра технического творчества Бородино и Толстомысенского детского сада Новоселовского района, Лесосибирского, Дзержинского и Железногорского детских домов, Канского краеведческого музея, Кежемской и Минусинской больниц.

Программа благотворительной и спонсорской помощи ПАО «Красноярскэнергосбыт» является частью комплексной благотворительной программы Группы компаний РусГидро и направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий холдинга. Приоритетными направлениями являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании.  Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведется системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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