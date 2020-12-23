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Домам с капремонтом в Красноярске назначат держурных на новогодние праздники

Главная Общество
Красноярск
10:53 23 Декабря 2020
капремонт, красноярск, новый год, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Все бригады по возможности завершат работы на объектах. А если дом «переходящий», то есть работы начались в этом году, а закончиться по графику должны в начале следующего, то в нем должно быть тепло и безопасно. На кровлях – уложен укрывной материал и должно быть сделано утепление, системы отопления, электро-газо- и водоснабжения – в рабочем состоянии.

«Технический заказчик должен обеспечить комфорт и безопасность людей. Все каникулы у нас будут дежурные, если какие-то вопросы или проблемы возникают, их можно будет оперативно решить. Также специалисты будут дежурить и в управляющих компаниях, в нашем управлении, фонде капремонта, вся информация будет поступать оперативно», – говорит представитель технического заказчика капитального ремонта домов в Красноярске, руководитель МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Евгений Бурмистров. 

Как рассказали в мэрии, план капитального ремонта в Красноярске – самый масштабный в городах края. В начале года ставилась задача капитально отремонтировать 457 домов. Среди них были и проблемные, где стоимость необходимых работ превышала предельно допустимую по закону, где-то жильцы отказались проводить работы, есть дома, признанные в этом году аварийными. Пока акты приемки подписаны по 270 домам, еще в 60 МКД ремонты фактически завершены, идет сдача объектов. Все работы производятся в рамках трехлетней программы и будут продолжены в 2021 году. Обязательства по выполнению плана капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярске, которые брали на себя в городе, будут исполнены в любом случае. Если работы не завершились в этом году, их будут выполнять в следующем. Ведь капитальный ремонт не имеет сезонности, работы выполняются круглый год. 

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