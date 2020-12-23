МЧС России запустило мобильное приложение по безопасности

Через специальное мобильное приложение МЧС можно вызвать спасателей, определить геолокацию и поделиться своими координатами. Также из приложения можно быстро перейти на официальный сайт МЧС России.

Сейчас в приложении шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания». Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС. В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

Мобильное приложение по безопасности «МЧС России» доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android. Скачать приложение можно по ссылкам:

App Store: https//apps.apple.com/app/id1530044766

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru

Кроме того, в регионе работает мобильное приложение «112 Красноярского края». Благодаря ему можно оперативно в доступном формате получать новости о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях, событиях, связанных с эпидемиологической ситуацией и др.

Приложение также бесплатное и доступно для скачивания в App Store и Play Маркет. В личном кабинете пользователь может настроить push-уведомления по наиболее интересным темам. Для этого необходимо выбрать интересующий город или группу районов края, а также категории событий для получения новостей, например, об авариях на коммунальных сетях, о перекрытии дорог и изменениях схем движения транспорта, угрозах криминального характера, о плановых отключениях электроснабжения, горячей, холодной воды и т.д.

В случае ЧС, даже если недоступна сотовая связь, но есть интернет, пользователь может получать оповещение.

К системе «112» сегодня подключены все муниципальные образования Красноярского края.