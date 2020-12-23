Елочный базары в Красноярском крае проверяют на законность

В крае проходит операция "Ель", направленная на охрану и защиту хвойных молодняков. Инспекторы министерства лесного хозяйства края, Лесной охраны и сотрудники правоохранительных органов проверяют торговые точки, где продают новогодние деревья.

"Проверяем у продавцов документы на законность заготовки либо приобретения хвойных молодняков, а также обращаем внимание на наличие разрешений на реализацию деревьев", – рассказал госинспектор министерства лесного хозяйства края Евгений Коробенко.

Рейды по елочным базарам продлятся до конца декабря. Сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителей, перевозящих хвойные деревья. Также в районах края продолжается патрулирование государственного лесного фонда. Мобильные бригады охраняют лес от незаконной заготовки деревьев в преддверии новогодних праздников.

За незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб превысит пять тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность.