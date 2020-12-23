На Таймыре открыли ледовые переправы

На Таймыре ввели в эксплуатацию ледовую переправу через реку Дудинка (от нулевого причала до посадочной площадки "Дудинка"). Она используется для перевозки пассажиров с посадочной площадки аэропорта и будет действовать всю зиму.

Переправа имеет протяженность 450 метров и ширину 12 метров. По замерам льда, которые сделала специальная комиссия, установлено, что его толщина составляет 50 сантиметров и располагает к проезду легкового транспорта весом до пяти тонн.

Кроме того, на прошлой неделе началось движение по ледовой переправе "Остров Диксон – посёлок Диксон". Она обеспечивает транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона. Протяженность самой северной ледовой дороги составляет 5,4 км, ширина 20 метров. Установлены допустимые нагрузки для колесного транспорта – 3,8 тонн, для гусеничного – 4,7 тонн.

Ледовые переправы обустроены и введены в эксплуатацию за счет муниципального бюджета.