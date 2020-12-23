23 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Таймыре открыли ледовые переправы

Главная Общество
Красноярск
08:56 23 Декабря 2020
лед, переправы, таймыр, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

На Таймыре ввели в эксплуатацию ледовую переправу через реку Дудинка (от нулевого причала до посадочной площадки "Дудинка"). Она используется для перевозки пассажиров с посадочной площадки аэропорта и будет действовать всю зиму.

Переправа имеет протяженность 450 метров и ширину 12 метров. По замерам льда, которые сделала специальная комиссия, установлено, что его толщина составляет 50 сантиметров и располагает к проезду легкового транспорта весом до пяти тонн.  

Кроме того, на прошлой неделе началось движение по ледовой переправе "Остров Диксон – посёлок Диксон". Она обеспечивает транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона. Протяженность самой северной ледовой дороги составляет 5,4 км, ширина 20 метров. Установлены допустимые нагрузки для колесного транспорта – 3,8  тонн, для гусеничного – 4,7 тонн.

Ледовые переправы обустроены и введены в эксплуатацию за счет муниципального бюджета.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Елочный базары в Красноярском крае проверяют на законность

Елочный базары в Красноярском крае проверяют на законность

23 Декабря 2020 г.
Рейды продлятся до конца месяца
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт помог детскому интернату «Подсолнух» с ремонтом помещения для занятий спортом

Красноярскэнергосбыт помог детскому интернату «Подсолнух» с ремонтом помещения для занятий спортом

23 Декабря 2020 г.
Энергетики традиционно помогают социальному учреждению
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ подарил горожанам новогодний ледяной городок

Ачинский НПЗ подарил горожанам новогодний ледяной городок

22 Декабря 2020 г.
Нефтяники традиционно радуют местных жителей
Новости Красноярска: Региональное управление МЧС закупило дорогие кроссоверы

Региональное управление МЧС закупило дорогие кроссоверы

22 Декабря 2020 г.
Машины будут использоваться для патрулирования отдаленных районов
Новости Красноярска: Сбербанк в Красноярске организовал «Ёлку доброты»

Сбербанк в Красноярске организовал «Ёлку доброты»

22 Декабря 2020 г.
Очередной благотворительный проект от ведущего банка страны
Новости Красноярска: Стражи порядка в Свердловском районе задержали изготовителя контрафактного алкоголя

Стражи порядка в Свердловском районе задержали изготовителя контрафактного алкоголя

22 Декабря 2020 г.
Его вина была доказана в суде
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

22 Декабря 2020 г.
21 человек скончался от осложнений за минувшие сутки
Новости Красноярска: «Развалинами Рейхстага удовлетворен»: футбольный «Енисей» рассчитался по долгам перед бывшими тренерами и 10 игроками

«Развалинами Рейхстага удовлетворен»: футбольный «Енисей» рассчитался по долгам перед бывшими тренерами и 10 игроками

22 Декабря 2020 г.
Их дела вели спортивные юристы из Москвы
Новости Красноярска: Теплоэнергетику в Красноярском крае нацелили на долговременную стратегию развития

Теплоэнергетику в Красноярском крае нацелили на долговременную стратегию развития

18 Декабря 2020 г.
Сегодня эксперты провели виртуальный круглый стол. В обсуждении перспектив направлений развития и актуальных проблем ...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru