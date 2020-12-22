Ачинский НПЗ подарил горожанам новогодний ледяной городок

Из-за коронавируса в Ачинске отменены массовые новогодние гуляния: в сложившейся ситуации небезопасно проводить концерты и торжественные открытия ёлок, на которые традиционно собирается до 10 тысяч человек. Тем не менее, в этом году в городе появятся ледовые городки и праздничная иллюминация.

По традиции один из ледовых городков разместится на площади Нефтяников, в центре одного из самых больших жилых массивов города. Там уже установлены традиционные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символа года - веселого бычка и другие. По заказу нефтяников создавали ледяные шедевры местные и красноярские художники.

«Конечно, 2020 год был тяжелым, но жизнь продолжается, совсем скоро наступит Новый год, и праздничное настроение должно присутствовать во всех домах, во всех семьях. Ачинский НПЗ не отменил традицию возводить в Привокзальном районе ледовый городок. Отказываясь от праздничных программ, мы выполняем ограничительные меры, но создаем праздничную обстановку в городе», - отмечает председатель профсоюза Ачинского НПЗ Анатолий Трощенков.

Стремление сделать отдых горожан максимально безопасным внесло коррективы в привычное новогоднее убранство. В зимних городках обустроены детская и взрослая площадки отдыха. Ледовые фигуры, новогодняя иллюминация и горки разместились также на площади ДК и в центральном городском парке, где в этом году установлена и главная городская ель.

По материалам АО «АНПЗ ВНК»

Фото: АО «АНПЗ ВНК»