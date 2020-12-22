Региональное управление МЧС закупило дорогие кроссоверы

Сотрудники пожарной службы главного управления МЧС по Красноярскому краю получили ключи от новых автомобилей Hyundai Creta. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

10 кроссоверов поступят на службу пожарным региона и подарены честь 30-летнего юбилея организации. В ведомстве рассказали, что только 2 машины останутся в краевой столице, остальные будут отправлены в муниципалитеты для расследования пожаров и проведению профилактической работы в отдаленных районах края. На торжественной церемонии присутствовал главный спасатель края:

«Теперь вы будете более оперативно выполнять свои задачи по предназначению, обеспечивая безопасность людей. Полученная техника соответствует всем веяниям современного времени и имеет возможность передвигаться по бездорожью и по воде, задерживая нарушителей», – сказал Игорь Лисин

Отметим, что помимо новых автомобилей, сотрудники МЧС получили лодки Wyatboat и Heman, предназначенные для обеспечения безопасности на водных объектах.