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Стражи порядка в Свердловском районе задержали изготовителя контрафактного алкоголя

Главная Общество
Красноярск
12:48 22 Декабря 2020
в красноярском крае, красноярск, полиция, алкоголь, суд, срок, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи отдела полиции №6 краевого центра смогли доказать вину мужчины, которого обвинили в изготовлении контрафактной алкогольной продукции.

По версии следствия, в частном доме в Свердловском районе был организован подпольный цех по производству напитков. Ранее оперативники обнаружили там готовые для продажи бутылки, канистры со спиртом, а также пустую тару и крышки. Также полицейские установили, что незаконно произведенная продукция продавалась в 7 торговых точках района.

Стражи порядка изъяли около 3 500 литров готового контрафакта и 2 320 литров спирта.

В отношении 30-летнего ранее не судимого красноярца было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам 171 статьи УК РФ, однако в итоге он отделался условным сроком. Решение суда – 2 года и 2 месяца лишения свободы.

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