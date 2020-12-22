Стражи порядка в Свердловском районе задержали изготовителя контрафактного алкоголя

Следователи отдела полиции №6 краевого центра смогли доказать вину мужчины, которого обвинили в изготовлении контрафактной алкогольной продукции.

По версии следствия, в частном доме в Свердловском районе был организован подпольный цех по производству напитков. Ранее оперативники обнаружили там готовые для продажи бутылки, канистры со спиртом, а также пустую тару и крышки. Также полицейские установили, что незаконно произведенная продукция продавалась в 7 торговых точках района.

Стражи порядка изъяли около 3 500 литров готового контрафакта и 2 320 литров спирта.

В отношении 30-летнего ранее не судимого красноярца было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам 171 статьи УК РФ, однако в итоге он отделался условным сроком. Решение суда – 2 года и 2 месяца лишения свободы.