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Ремонт минусинской больницы закончился уголовным делом

Главная Общество
Красноярск
12:00 22 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора строительной фирмы «Стройсектор» по подозрению в мошенничестве при капитальном ремонте детского инфекционного отделения Минусинской ЦРБ. Решение было принято на основании результатов прокурорской проверки ремонта больницы.

Ранее между медицинским учреждением и фирмой подрядчиком был заключен государственный контракт на общую сумму 17 миллионов рублей. За эти деньги компания должна была провести капитальный ремонт в детском инфекционном отделении. Однако были допущены серьезные отклонения от проектно-сметной документации, нарушены строительные нормы и существенно снижена стоимость работ – более чем на 4 миллиона рублей. Вместе с тем, руководство больницы приняло работы и подписало акты на всю сумму контракта.

В отношении директора компании «Стройсектор» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследование на особом контроле у краевой прокуратуры.

Отметим, что в настоящее время детское инфекционное отделение так и не введено в эксплуатацию из-за большого количества строительных нарушений при ремонте.

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