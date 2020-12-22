Ремонт минусинской больницы закончился уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора строительной фирмы «Стройсектор» по подозрению в мошенничестве при капитальном ремонте детского инфекционного отделения Минусинской ЦРБ. Решение было принято на основании результатов прокурорской проверки ремонта больницы.

Ранее между медицинским учреждением и фирмой подрядчиком был заключен государственный контракт на общую сумму 17 миллионов рублей. За эти деньги компания должна была провести капитальный ремонт в детском инфекционном отделении. Однако были допущены серьезные отклонения от проектно-сметной документации, нарушены строительные нормы и существенно снижена стоимость работ – более чем на 4 миллиона рублей. Вместе с тем, руководство больницы приняло работы и подписало акты на всю сумму контракта.

В отношении директора компании «Стройсектор» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследование на особом контроле у краевой прокуратуры.

Отметим, что в настоящее время детское инфекционное отделение так и не введено в эксплуатацию из-за большого количества строительных нарушений при ремонте.