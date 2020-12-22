Подведены итоги конкурса «Энергия творчества»

Жюри конкурса «Энергия творчества», организованного АО «Богучанская ГЭС» к 100-летию плана ГОЭЛРО, подвело итоги и определило авторов лучших работ. На конкурс поступили 38 индивидуальных и коллективных работ, в том числе рисунки, плакаты и викторины, посвященные Богучанской ГЭС, плану ГОЭЛРО и энергетике России. В конкурсе приняли участие школьники 4-11 классов из города Кодинска и Кежемского района, членами жюри стали представители Центра дополнительного образования детей города Кодинска и АО «Богучанская ГЭС».

По условиям конкурса в нем могли принять участие школьники, проживающие в Кежемском районе Красноярского края. На конкурс принимали рисунки, посвященные труду энергетиков и истории энергетики в России; плакаты, посвященные 100-летию плана ГОЭЛРО и 100-миллиардному киловатту, произведенному Богучанской ГЭС с момента пуска; разработки викторин или квизов на темы «100-летие плана ГОЭЛРО», «Богучанская ГЭС».

В номинации «Рисунок» лучшей была признана работа восьмиклассника Романа Кузьминского, второе место заняла Миная Илясова (7 класс), третье место – Василиса Журавлева (5 класс). В номинации «Плакат», которая стала самой популярной среди участников конкурса (прислана 21 работа в разной технике), победу одержал Артем Авдонин (4 класс), второе место заняла Милана Севостьянова (7 класс), третье место – Светлана Баус (8 класс).

Жюри отметило высокий уровень проработки и разнообразие оформления викторин и игр на тему 100-летия плана ГОЭЛРО и истории Богучанской ГЭС: победителем в этой номинации стал ученик 11 класса Гордей Хороший, который разработал три игры и набрал 89 баллов из 90 возможных. Второе место, уступив победителю всего два балла, заняла Надежда Розенко (11 класс), третье место – Анастасия Коломейцева (8 класс).

АО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района. Традиционным стали конкурсы «Энергия творчества», приуроченные к дню энергетика, и фотоконкурсы, приуроченные к Дню воды, Всероссийской экологической акции #оБЕРГАй и фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В 2019 году состоялся конкурс исследовательских проектов «Наследники Леонардо», участники которого представили модели электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и творческий конкурс для детей сотрудников станции «Когда родители снимают спецовку». В 2020 году энергетики организовали для детей от 4 до 16 лет конкурс «Природы чистый дар», посвященный Всемирному дню водных ресурсов.

По материалам компании ПАО «Богучанская ГЭС»

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»