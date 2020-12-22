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В следующем году в Заполярном филиале «Норникеля» обновится парк горной техники

Главная Общество
Красноярск
10:55 22 Декабря 2020
в красноярском крае, норильск, техникa, технологии, модернизация, оборудование, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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В компании «Норникель» запланировали существенно модернизировать производство и обновить парк специализированной горной техники различного вида. Предполагается, что в 2021 году в подразделения минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала компании поступят 79 единиц специализированной техники общей стоимостью более 5 миллиардов рублей. Так, согласно действующей программе «Концепция совершенствования комплекса крепления горных выработок на производственных подразделениях минерально-сырьевой базы ЗФ» 45 высокотехнологичных машин стоимостью 2,6 млрд рублей будут направлены на предприятия. Еще 34 самоходные специализированные горные машины различного назначения обойдутся предприятию в 2,5 млрд рублей.

В следующем году в Заполярном филиале «Норникеля» обновится парк горной техники

Важно отметить, что в следующем году обновление и модернизация будет проходить на всех без исключения горнорудных подразделениях Заполярного филиала промышленного гиганта. Наибольшее количество техники получит рудник «Комсомольский» — 27 машин, на рудник «Таймырский» будет направлено 18 самоходок, на «Октябрьский» — 14, а рудник «Скалистый» и «Маяк» получат по 13 и 7 единиц техники соответственно.

В перечне закупаемой техники – самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, шахтные автосамосвалы и вспомогательное оборудование.

В следующем году в Заполярном филиале «Норникеля» обновится парк горной техники

Кроме того, важнейшим моментом является тот факт, что все поступающее в Заполярный филиал «Норникеля» самоходное горное оборудование изготовлено по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах иностранных концернов таких как «Атлас Копко» (ныне «Эпирок», Швеция), «Катерпиллар» (США), «Сандвик» (Швеция), «Нормет» (Финляндия) и других, что гарантирует их качество и надежность.

Отметим, что в 2020 году горные подразделения компании получили 79 единиц самоходного оборудования общей стоимостью 2,7 млрд руб. Наибольшее количество новой техники досталось руднику «Октябрьский» — 36 единиц.

В целом в настоящее время на горных предприятиях Заполярного филиала эксплуатируется более 555 единиц различного самоходного дизельного оборудования.

По материалам компании "Норникель"

Фото: "Норникель"

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