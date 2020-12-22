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В Красноярске проверяют супермаркеты

Главная Общество
Красноярск
08:26 22 Декабря 2020
магазины, продукты, проверка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Специалисты  администрации Свердловского района совместно со службой городовых провели очередной рейд по торговым точкам. Инспекторы проверяли, как предприниматели соблюдают противовирусные меры. На этот раз комиссия посетила крупные супермаркеты.

Напомним, что сотрудникам торговых точек перед выходом на смену необходимо измерять температуру, также обязательным требованием является использование защитной маски. В самой торговой точке необходимо проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. На входе в магазин обязательно должны быть одноразовые маски, перчатки и антисептические средства для посетителей.

В супермаркете «Командор» по ул. 60 лет Октября, 26г комиссия проверила журнал измерения температуры сотрудникам, журнал влажной уборки помещения, а также наличие запаса индивидуальных средств защиты. Претензий к работе супермаркета у инспекторов не возникло.

Проверка супермаркета «Пятерочка» по ул. 60 лет Октября, 42 показала, что все основные требования к работе торговых точек соблюдаются. Комиссия выявила лишь одно замечание – разметка на полу для соблюдения социальной дистанции оказалась стертой в некоторых местах. Администратор магазина обещал нанести новую разметку в ближайшее время.

Новой торговой точкой на карте Свердловского района стал гипермаркет «Маяк» по ул. 60 лет Октября, 90, стр. 5. Магазин открылся в начале декабря. Несмотря на то, что участники рейда впервые посетили эту торговую точку, нарушений выявлено не было, что говорит об ответственном отношении предпринимателей к работе. На входе в магазин охранник просит надеть посетителей защитную маску, а в случае ее отсутствия сотрудники предоставляют одноразовые средства индивидуальной защиты. На полу присутствует разметка для соблюдения социальной дистанции. Также исправно ведутся журналы измерения температуры сотрудникам и влажной уборки помещения.

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