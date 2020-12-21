21 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае зарегистрировали 331 новый случай заболевания COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:05 21 Декабря 2020
больница, здравоохранение, минздрав, врач, врачи, роспотребнадзор, смерть, в красноярском крае, в красноярске, вирус, эпидемия, здоровье, выздоровление, болезнь, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 331 случай заражения COVID-19. Из них в краевом центре официально заразились 86 человек, в Ачинске 22, 11 случаев зарегистрировано в Балахтинском районе и по 10 в Канске, Богучанском и Иланском районах. Таким образом, с начала мировой пандемии коронавируса официально зафиксировано 43 246 случаев заболевания.

Еще 16 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее количество летальных исходов теперь составляет 1 509 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 9 913 человек, в том числе 450 человек было взято под контроль медиков за последние сутки, а 797 человек было снято.

Вместе с тем, за последние сутки полностью выздоровели 416 человек (всего 36 666 бывших пациентов), в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста в регионе по-прежнему остается на уровне 0,8%, в Красноярске – 0,6%.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края начали получать президентские выплаты на детей перед Новым годом

Жители Красноярского края начали получать президентские выплаты на детей перед Новым годом

21 Декабря 2020 г.
Они начислены автоматически
Новости Красноярска: Выходца из Красноярска арестовали в Крыму за призывы к терроризму

Выходца из Красноярска арестовали в Крыму за призывы к терроризму

21 Декабря 2020 г.
26-летний мужчина нарушал законодательство в социальных сетях
Новости Красноярска: В Железногорске поощрили честного сотрудника ГИБДД

В Железногорске поощрили честного сотрудника ГИБДД

21 Декабря 2020 г.
Офицер отказался от взятки пьяного водителя
Новости Красноярска: Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

21 Декабря 2020 г.
Ежегодно увеличивается количество сотрудников, проходящих обучение
Новости Красноярска: На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

21 Декабря 2020 г.
Операция была затруднена погодными условиями
Новости Красноярска: Застройщик «Культбытстрой» оштрафован за нарушение сроков передачи жилья

Застройщик «Культбытстрой» оштрафован за нарушение сроков передачи жилья

21 Декабря 2020 г.
Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Шарыпове задержали наркоторговца

В Шарыпове задержали наркоторговца

21 Декабря 2020 г.
У молодого человека нашли 170 грамм «синтетики»
Новости Красноярска: Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

21 Декабря 2020 г.
Сортировка должна быть максимальной
Новости Красноярска: Уголовное дело против бывшей главы Канска передано в суд

Уголовное дело против бывшей главы Канска передано в суд

21 Декабря 2020 г.
Надежду Качан будут судить за халатность
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru