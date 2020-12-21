В Красноярском крае зарегистрировали 331 новый случай заболевания COVID-19

В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 331 случай заражения COVID-19. Из них в краевом центре официально заразились 86 человек, в Ачинске 22, 11 случаев зарегистрировано в Балахтинском районе и по 10 в Канске, Богучанском и Иланском районах. Таким образом, с начала мировой пандемии коронавируса официально зафиксировано 43 246 случаев заболевания.

Еще 16 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее количество летальных исходов теперь составляет 1 509 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 9 913 человек, в том числе 450 человек было взято под контроль медиков за последние сутки, а 797 человек было снято.

Вместе с тем, за последние сутки полностью выздоровели 416 человек (всего 36 666 бывших пациентов), в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста в регионе по-прежнему остается на уровне 0,8%, в Красноярске – 0,6%.