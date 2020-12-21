Жители Красноярского края начали получать президентские выплаты на детей перед Новым годом

В регионе начали перечислять по 5 000 рублей на детей, на каждого ребенка до 7 лет включительно.

Напомним, эту меру социальной поддержки предложил президент России во время своей традиционной предновогодней пресс-конференции в минувший четверг, 17 декабря.

Эти деньги получают семьи, где дети родились в период с 18 декабря 2012 года и по настоящее время. Также на выплату могут претендовать те, кто станут родителями до 31 марта 2021 года.

Абсолютному большинству семей деньги поступят на счета автоматически, так как ранее весной были поданы выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Однако, если у родителей изменились реквизиты банковского счета или они раньше не обращались за различными выплатами, то необходимо заполнить заявление на портале «Госуслуги».

Отметим, что по данным регионального отделения Пенсионного фонда в крае «президентский подарок» получат 280 тысяч детей.