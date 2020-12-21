21 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Выходца из Красноярска арестовали в Крыму за призывы к терроризму

Главная Общество
Красноярск
12:33 21 Декабря 2020
фсб, крым, уголовное, дело, закон, задержание, антитеррор, террористы, терроризм, террор, скр, в красноярском крае, в красноярске, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Оперативники Управления ФСБ по региону передали материалы в Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении 26-летнего жителя Крыма, который раньше проживал в Красноярске. Его обвиняют по двум эпизодам статьи 205 УК РФ.

Оперативники установили, что подозреваемый на своей персональной странице в социальной сети постоянно размещал тексты и картинки террористической направленности, а также комментарии с призывом устраивать террор.

Кроме того, в октябре 2020 года обвиняемый склонял свою знакомую присоединиться к террористической организации «Исламское государство», которая запрещена на территории России.

По решению суда мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске поощрили честного сотрудника ГИБДД

В Железногорске поощрили честного сотрудника ГИБДД

21 Декабря 2020 г.
Офицер отказался от взятки пьяного водителя
Новости Красноярска: Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

21 Декабря 2020 г.
Ежегодно увеличивается количество сотрудников, проходящих обучение
Новости Красноярска: На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

21 Декабря 2020 г.
Операция была затруднена погодными условиями
Новости Красноярска: Застройщик «Культбытстрой» оштрафован за нарушение сроков передачи жилья

Застройщик «Культбытстрой» оштрафован за нарушение сроков передачи жилья

21 Декабря 2020 г.
Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора
Новости Красноярска: В Норильске открылся суперсовременный спорткомплекс «Айка»

В Норильске открылся суперсовременный спорткомплекс «Айка»

21 Декабря 2020 г.
«Норникель» вложил в проект 3,6 млрд рублей
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе отключат холодную воду

В Железнодорожном районе отключат холодную воду

21 Декабря 2020 г.
Отключение состоится в 10:00
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Минусинска умышленно устроил пожар в квартире

Житель Минусинска умышленно устроил пожар в квартире

19 Декабря 2020 г.
Молодой человек хотел скрыть факт пропажи денег
Новости Красноярска: Уголовное дело против бывшей главы Канска передано в суд

Уголовное дело против бывшей главы Канска передано в суд

21 Декабря 2020 г.
Надежду Качан будут судить за халатность
Новости Красноярска: В Шарыпове задержали наркоторговца

В Шарыпове задержали наркоторговца

21 Декабря 2020 г.
У молодого человека нашли 170 грамм «синтетики»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru