Выходца из Красноярска арестовали в Крыму за призывы к терроризму

Оперативники Управления ФСБ по региону передали материалы в Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении 26-летнего жителя Крыма, который раньше проживал в Красноярске. Его обвиняют по двум эпизодам статьи 205 УК РФ.

Оперативники установили, что подозреваемый на своей персональной странице в социальной сети постоянно размещал тексты и картинки террористической направленности, а также комментарии с призывом устраивать террор.

Кроме того, в октябре 2020 года обвиняемый склонял свою знакомую присоединиться к террористической организации «Исламское государство», которая запрещена на территории России.

По решению суда мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.