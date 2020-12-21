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В Железногорске поощрили честного сотрудника ГИБДД

Главная Общество
Красноярск
12:02 21 Декабря 2020
в красноярском крае, железногорск, полиция, гибдд, общество, закон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Начальник городской полиции Железногорска торжественно и публично поощрил инспектора ДПС Андрея Козлова, который проявил профессионализм и отказался от взятки пьяного водителя.  

Sibnovosti.ru ранее рассказывали об этой истории. В середине октября дорожные полицейские задержали водителя, который отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Вместе с тем, он предложил инспектору взятку в размере 8 500 рублей за отказ от дальнейшего разбирательства. Мужчину предупредили об уголовной ответственности, однако он продолжал настаивать на своем.

Было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Теперь водителю грозит до 2 лет лишения свободы.

Кроме того, начальник краевого Главка Александр Речицкий удовлетворил просьбу железногорских полицейских о поощрении старшего лейтенанта полиции Андрея Козлова денежной премией в размере предложенной ему взятки.

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