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Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
11:11 21 Декабря 2020
гэс, обучение, богучаны, в красноярском крае, квалификация, рост, развитие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2020 году в программах повышения квалификации приняли участие 249 работников АО «Богучанская ГЭС», что на 16% больше, чем в 2019 году. Несмотря на карантинные ограничения, энергетики проходили обучение в течение всего года, повысив квалификацию и получив смежные профессии на 97 курсах по различным направлениям. Руководство прошло обучение на 30 курсах, специалисты и служащие на 48 курсах, рабочие на 19.

«От работы энергетиков сегодня зависят все отрасли экономики, все сферы жизни. Получить однажды образование уже недостаточно. Мы обязаны следить за всеми научными открытиями, передовыми техническими разработками и обновлениями в нормативной документации. Соответствовать этим требованиям может только тот, кто постоянно учится, общается с коллегами и наставниками, участвует в конкурсах на звание лучшего по профессии», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Приоритетными направлениями при обучении персонала Богучанской ГЭС являются «Эксплуатация ГЭС», «Обучение кадрового резерва», «Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов», «Организационно-управленческое обучение», «Организационное развитие» и др.

На протяжении многих лет специалисты Богучанской ГЭС проходят обучение в Филиале ПАО «РусГидро» - «КорУнГ», ООО «Сибирская Академия Информационной Безопасности», «Московском учебном центре ЕЭС», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» и д.р. В 2020 году началось сотрудничество Богучанской ГЭС с новыми партнерами в системе дополнительного образования - АНО  ДПО «Институт «ПРОФИКЛАСС», АНО ДПО УКЦ «Азбука Бизнеса», ООО «Центр ДИТАД» и др.

По состоянию на 1 декабря 2020 численность работников АО «Богучанская ГЭС» составляет 526 человек, из которых 266 человека (50,6%) имеют высшее образование, 206 человек (39%) – среднее профессиональное, 26 человек (5%) – два диплома о высшем образовании, 28 человек (5%) – общее среднее образование.

По материалам пресс-службы ПАО "Русгидро" 

Фото: ПАО "Русгидро" 

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