На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

Таймырские стражи порядка вместе со спасателями МЧС нашли двух пропавших молодых людей – представителей коренных малочисленных народов, которые потерялись в тундре.

Ранее в опорный пункт полиции в селе Караул обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 22-летний сын со своим 16-летним другом уехали на рыбалку в сторону рыболовецкой точки «Алешинск», однако в обозначенное время они не вернулись обратно.

Был оперативно сформирован поисковый отряд из полицейский, спасателей ГО и ЧС, а также местных жителей. Однако операция по поиску и спасению была осложнена сильной метелью и порывами ветра.

Через несколько часов после начала поисков спасатели нашли пропавших в отдаленном поселке в 240 километрах от Дудинки. Они рассказали, что из-за плохой погоды были вынуждены остановиться в одном из ближайших поселений. Молодых людей доставили домой и их жизнью и здоровью ничего не угрожает.