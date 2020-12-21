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На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

Главная Общество
Красноярск
11:05 21 Декабря 2020
в красноярском крае, таймыр, спасатели, помощь, спасение, пропавшие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Таймырские стражи порядка вместе со спасателями МЧС нашли двух пропавших молодых людей – представителей коренных малочисленных народов, которые потерялись в тундре.

Ранее в опорный пункт полиции в селе Караул обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 22-летний сын со своим 16-летним другом уехали на рыбалку в сторону рыболовецкой точки «Алешинск», однако в обозначенное время они не вернулись обратно.

Был оперативно сформирован поисковый отряд из полицейский, спасателей ГО и ЧС, а также местных жителей. Однако операция по поиску и спасению была осложнена сильной метелью и порывами ветра. 

Через несколько часов после начала поисков спасатели нашли пропавших в отдаленном поселке в 240 километрах от Дудинки. Они рассказали, что из-за плохой погоды были вынуждены остановиться в одном из ближайших поселений. Молодых людей доставили домой и их жизнью и здоровью ничего не угрожает.

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